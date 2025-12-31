Інтерфакс-Україна
Сили безпілотних систем уразили за добу 1009 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1009 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1009 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 395 одиниць особового складу, з яких 177 – ліквідовано; 33 точки вильоту пілотів БпЛА; 4 танки; 15 артилерійських систем; 39 одиниць автомобільної техніки; 27  мотоциклів; 48 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–30.12) знищено/уражено 30358 цілей, з них – 11597 особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

