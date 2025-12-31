Сили безпілотних систем уразили за добу 1009 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1009 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 395 одиниць особового складу, з яких 177 – ліквідовано; 33 точки вильоту пілотів БпЛА; 4 танки; 15 артилерійських систем; 39 одиниць автомобільної техніки; 27 мотоциклів; 48 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–30.12) знищено/уражено 30358 цілей, з них – 11597 особовий склад противника", - повідомили СБС.