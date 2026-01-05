Зеленський: РФ затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нещодавні удари РФ по Україні та заявив, що Росія "не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни".

"У Києві сьогодні російська армія пошкодила чергову лікарню – абсолютно цивільний обʼєкт. У Дніпрі серед влучань цивільне підприємство – виробник продовольства. Звичайна соняшникова олія – і це для Росії, як виявляється, теж мішень. У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики. У Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди.

"Це все свідчить тільки про те, що Росія не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни. Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія – стратегія захисту життя – буде посилюватись, уже це робимо", - наголосив очільник української Держави.