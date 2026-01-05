Інтерфакс-Україна
Події
19:41 05.01.2026

Зеленський: РФ затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди

1 хв читати
Зеленський: РФ затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нещодавні удари РФ по Україні та заявив, що Росія "не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни".

"У Києві сьогодні російська армія пошкодила чергову лікарню – абсолютно цивільний обʼєкт. У Дніпрі серед влучань цивільне підприємство – виробник продовольства. Звичайна соняшникова олія – і це для Росії, як виявляється, теж мішень. У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики. У Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди.

"Це все свідчить тільки про те, що Росія не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни. Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія – стратегія захисту життя – буде посилюватись, уже це робимо", - наголосив очільник української Держави.

 

Теги: #позиція #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:03 03.01.2026
Віце-президент Венесуели заявила що єдиним президентом країни залишається Мадуро – ЗМІ

Віце-президент Венесуели заявила що єдиним президентом країни залишається Мадуро – ЗМІ

05:29 03.01.2026
Президент Чехії відреагував на заяву спікера Палати депутатів щодо України

Президент Чехії відреагував на заяву спікера Палати депутатів щодо України

19:06 01.01.2026
Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

00:29 01.01.2026
Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

19:52 23.12.2025
Ізраїль не має наміру створювати поселення в Секторі Гази

Ізраїль не має наміру створювати поселення в Секторі Гази

01:46 14.12.2025
Італія підтримала Бельгію у протидії плану ЄК щодо використання заморожених російських активів - ЗМІ

Італія підтримала Бельгію у протидії плану ЄК щодо використання заморожених російських активів - ЗМІ

20:36 09.12.2025
Трамп дав Зеленському кілька днів на відповідь щодо мирного плану, президент США хоче укласти угоду "до Різдва"

Трамп дав Зеленському кілька днів на відповідь щодо мирного плану, президент США хоче укласти угоду "до Різдва"

20:20 09.12.2025
У ХАМАС погодяться скласти зброю в Газі тільки після створення палестинської держави

У ХАМАС погодяться скласти зброю в Газі тільки після створення палестинської держави

20:55 08.12.2025
Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

19:43 08.12.2025
Стубб: На переговорах, найскладніші питання займають найбільше часу

Стубб: На переговорах, найскладніші питання займають найбільше часу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

Суд не став обмежувати свободу посадовця КМДА через звинувачення у недбалості при експлуатації Колеса огляду

Українці оформили вже 80 тис. квитків за перший місяць програми "УЗ 3000 км" - віцепрем’єр

Мадуро та його дружина заперечують свою провину перед судом у США – ЗМІ

Зеленський анонсував нові рішення заради України

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі

Судова практика в 2025р розвивалася під знаком воєнної реальності, недофінансування та посиленого впливу ВС - думка

У війську офіційно запрацювала цифрова система Управління логістичним забезпеченням

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА