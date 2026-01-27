Схвалено ще 22 проєкти для фінансування у межах III етапу Програми відновлення України – Мінрозвитку

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

У межах III етапу Програми відновлення України (транш В) схвалено до фінансування ще 22 проєкти у Миколаївській та Одеській областях, повідомила пресслужба міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Ми продовжуємо розгляд проєктів, які фінансуватимуться за підтримки Європейського інвестиційного банку. Для нас принципово, щоб ці кошти йшли на рішення, які дають найбільший ефект для людей. У пріоритеті – саме прифронтові території", – цитується у пресрелізі заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

Згідно з повідомленням, до реалізації було рекомендовано 11 проєктів в Миколаївській області, зокрема реконструкцію котелень у Миколаєві та Вознесенську, каналізаційно-насосної станції у Бузькій громаді, медзакладу у Миколаєві та ремонт ліцею у Шевченківській громаді. Крім того, відібрані проєкти з будівництва укриттів та захисних споруд у Синюхинобрідській та Мигіївській громадах, у медичному закладі Казанківської громади, у дитячій лікарні Миколаєва тощо.

Ще 11 проєктів затверджено на Одещині, поміж яких - реконструкція медзакладу в Одесі, каналізаційно-насосної станції у Чорноморській громаді та частини очисних споруд у Таїрівській громаді, будівництво зовнішніх мереж водопостачання в Усатівській громаді та водопровідних мереж в двох селах Куяльницької громади, ремонт системи опалення у навчальному закладі Сергіївської громади й заснування реабілітаційного центру у Болградській громаді тощо.

Мінрозвитку зазначає, що наразі громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей запропонували 223 проєкти із фінансовим запитом сумарно 9,4 млрд грн.

Фінансування проєктів здійснюється в рамках Програми відновлення України III (транш В), яку реалізує Уряд України спільно з Європейським інвестиційним банком. Загальна сума угоди становить EUR100 млн.