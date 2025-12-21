Інтерфакс-Україна
Події
10:54 21.12.2025

З 1 червня 2025 року з прифронтових територій України евакуйовано майже 147 тис. осіб - Мінрозвитку

Фото: https://t.me/MinDevUA

З прифронтових територій України до більш безпечних областей евакуйовано майже 147 тисяч осіб, серед них понад 16,5 тисяч дітей та понад 5 тисяч осіб з обмеженою мобільністю, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Якщо безпекова ситуація у громаді ускладнюється, важливо не зволікати з рішенням про евакуацію. Зараз створені необхідні умови, щоб люди могли виїхати організовано, безпечно та могли розраховувати на подальшу підтримку. Ми закликаємо мешканців прифронтових громад користуватися цими можливостями, адже евакуація може зберегти ваше життя", — наголосив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

Зокрема, з Донецької області евакуйовано близько 92,4 тис. людей, з Дніпропетровської — понад 35 тис., із Сумської — понад 4,4 тис., з Херсонської — понад 3,7 тис., з Харківської — понад 8,3 тис., із Запорізької — понад 2,8 тис. осіб.

Наразі функціонує 21 транзитний центр для прийому евакуйованих громадян, зокрема у Павлограді та Волоському Дніпропетровської області, а також у Лозовій Харківської області. У центрах надається комплексна допомога: гуманітарна, медична, психологічна, юридична та соціальна. Загальна кількість ліжко-місць для тимчасового розміщення перевищує 80,5 тис., з яких понад 7,3 тис. залишаються вільними. Обласні адміністрації додатково розгорнули понад 15,2 тис. нових ліжко-місць, включаючи близько 396 для маломобільних осіб.

Евакуація здійснюється спільно Державною службою з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією, громадами, волонтерами та міжнародними партнерами. На прифронтових територіях працюють спеціальні групи ДСНС "Фенікс" та спецпідрозділи Національної поліції України "Білий Янгол", оснащені броньованим транспортом, медичними засобами та обладнанням для перевезення маломобільних людей.

Теги: #мінрозвитку #евакуація

