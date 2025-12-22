Інтерфакс-Україна
Події
20:24 22.12.2025

Мінрозвитку планує на 2026р угоду про міжнародні автоперевезення з Албанією та початок перевезень з Марокко

Основні плани на 2026 рік у транспортній сфері передбачають підписання угоди про міжнародні автомобільні перевезення з Албанією, запуск перевезень з Марокко та проєкту з обстеження автостанцій, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій у понеділок.

Згідно з ним, у наступному році передбачено також впровадити пілотний проєкт обміну електронними дозволами з країнами, з якими перевезення здійснюються на підставі звичайних дозволів, запустити пункт пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй " та масштабувати слотування системи "єЧерга " ще на 5 пунктах пропуску.

Також заплановано завершити реконструкцію низки пунктів пропуску, зокрема: "Лужанка – Берегшурань", "Ужгород – Вишнє-Нємецьке", "Могилів-Подільський – Отач", "Рені – Джюрджюлешть", "Порубне – Сірет". Буде проведено й капітальний ремонт пунктів: "Чоп – Захонь", "Малий Березний – Убля", "Солотвино – Сігету Мармацієй".

"Поруч з цим, йдеться про внесення змін до угод з Румунією та Угорщиною щодо нових пунктів пропуску – це створить передумови для подальшого розширення прикордонного інфраструктури ", - додали у відомстві.

Зазначається, що наразі триває робота щодо запуску у наступному році пілотного проєкту "єЧерги " для легкових автомобілів.

Що стосується внутрішніх перевезень пасажирів та вантажів, у 2026 році передбачено електронні зміни до дозволів на міжобласних маршрутах, спрощення процедур відкриття, зміни та закриття маршрутів в ЄКІС, зазначили у відомстві.

Окремо планується старт реформи ринку таксі, пілотний проєкт розвитку GPS-моніторингу громадського транспорту, погодження обов’язкового використання е-ТТН та її модернізація.

"Окрему увагу буде приділено забезпеченні сертифікації транспортних засобів для швидкопсувних вантажів в Україні, а також спрощенні перевезення небезпечних вантажів ", - додали у міністерстві.

Мінрозвитку у 2026 році планує подальше збереження інфраструктури аеропортів Львів та Бориспіль, затвердження стратегії розвитку цивільної авіації та використання повітряного простору України до 2030 року та подальше забезпечення євроінтеграції сфери авіації для сформування авіаційного простору з Європейським Союзом.

 

