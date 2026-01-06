Інтерфакс-Україна
Події
13:50 06.01.2026

Україна очікує заявки на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" до березня 2026р

Подача заявок на оголошений 20 грудня 2025 року концесійний конкурс за проєктом 40-річної концесії щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" (ЧКТ, Одеська обл.) триває до початку березня 2026 року (75 днів з дня публікації), йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно з умовами конкурсу, протягом трьох років після початку концесії інвестор має вивести на мінімальну цільову річну потужність перевалки 250 тис. TEU та 3 млн тонн інших вантажів.

Крім того, в обмін на використання портової інфраструктури та можливість надання різних комерційних послуг концесіонер має сплачувати платежі за концесійним договором. Зокрема, йдеться про одноразовий фіксований платіж для компенсації витрат на підготовку проєкту, щорічний фіксований платіж, що підлягає індексації, та щорічний змінний платіж, пов'язаний з доходом концесіонера.

У проєкті документу уточнюється, що концесіонер також має профінансувати реконструкцію шляхопроводу в сумі попередньо не більше як $4 млн (включно ПДВ).

"Периметр концесії визначено таким чином, щоб дати змогу концесіонеру реалізувати повний комерційний потенціал ЧКТ, створити можливості для довгострокового зростання та розвитку, забезпечити оперативну незалежність для ефективного контролю за діяльністю", - йдеться в презентації щодо огляду проєкту.

Основний периметр концесії включає зерновий та універсальний термінали ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" (МТПЧ), а також причали №1–6 Адміністрації морських портів України (АМПУ). До периметру концесії входять будівлі та споруди, склади, інфраструктурні об’єкти, крани, вантажне обладнання та інші активи МТПЧ, а також причали, транспортна й інженерна інфраструктура АМПУ в межах об’єкта концесії.

Зазначається, що тили, будівлі, обладнання та устаткування в межах зони, що становить приблизно 3,7 тис. активів, буде передано концесіонеру. Причали №3-6 та їх тили наразі використовуються для зернових операцій, однак теж можуть застосовуватися для контейнерних операцій.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року Україна оголосила про рішення провести конкурс на концесію щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ", який має стати першим проєктом такого формату в портовій сфері після початку повномасштабного вторгнення.

У жовтні 2025 року конкурсна комісія з відбору інвестора для порту "Чорноморськ" залучила до роботи 12 зовнішніх експертів, кандидатури яких рекомендували Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (МФК).

Проєкт, за очікуваннями Мінрозвитку, передбачає залучення сотень мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання; понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років; збереження понад 1000 робочих місць із соціальними гарантіями та індексацією заробітної плати, відновлення контейнерних перевезень до 250 тис. TEU щороку протягом перших трьох років та подальше зростання до довоєнного рівня — понад півмільйона TEU.

Теги: #мінрозвитку #чорноморськ #порт

