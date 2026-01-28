Україна презентувала в Брюсселі проєкт із концесії порту "Чорноморськ"

У Брюсселі відбулася організована Європейською комісією зустріч, присвячена конкурсу з визначення концесіонера першого та контейнерного терміналів морського порту "Чорноморськ" (Одеська обл), повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Згідно з повідомленням, представники Мінрозвитку разом з радниками проєкту з ЄБРР та IFC презентували ключові параметри проєкту, пояснили процедуру проведення конкурсу, зокрема етапи відбору, механізм конкурентного діалогу та підхід до оцінки пропозицій.

"Концесія не є приватизацією, а передбачає передачу терміналів в управління приватному партнеру на строк до 40 років за результатами відкритого конкурсу. Держава при цьому зберігає право власності на стратегічні активи та контролює виконання інвестором своїх зобовʼязань", — наголосила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

Заступник міністра Андрій Кашуба акцентував увагу на стійкості портового сектору та готовності України до залучення інвестицій навіть в умовах війни. Він навів дані про зростання вантажообігу та контейнерних перевезень, а також представив проєкт у порту "Чорноморськ" як один із ключових інфраструктурних інвестиційних проєктів.

"Термінали морського порту "Чорноморськ" є одними з найперспективніших контейнерних об’єктів в Україні та мають важливе значення для розвитку логістичних ланцюгів як України, так і Європейського Союзу. Реалізація проєкту покликана посилити інтеграцію України в глобальні логістичні ринки та створити додаткові можливості для розвитку торгівлі", — сказав він.

За даними заступника міністра, у 2025 році українські порти обробили 86,2 млн тонн вантажів, а контейнерний трафік зріс на 66% — до 215 748 TEU. Українські морські порти довели свою операційну спроможність і стратегічну роль у глобальних ланцюгах постачання навіть під час повномасштабної війни.

Захід завершився відкритою дискусією з представниками європейських компаній, українського бізнесу та інших зацікавлених сторін щодо умов конкурсу, процедур відбору та очікувань інвесторів.