Молдова продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

Уряд Республіки Молдова продовжив тимчасовий захист для осіб, переміщених з України, ще один рік, до 1 березня 2027 року, втім, термін не буде застосовуватися автоматично, як це було в 2024–2025 роках, а на підставі поданих заяв.

"Цей захід забезпечує стабільність, передбачуваність та безперервність для переміщених осіб, які живуть і працюють у нашій країні. Ми продовжуємо надавати захист вразливим особам, забезпечуючи доступ до освіти, охорони здоров'я та робочих місць", — цитують міністерку внутрішніх справ країни Даніеллу Місаїл-Нічітін на сайті уряду Молдови.

Починаючи з 2026 року, продовження тимчасового захисту для осіб, які бажають і надалі користуватися цим статусом на території Республіки Молдова, буде здійснюватися виключно на підставі заяви, поданої в електронному форматі через урядову платформу protectietemporara.gov.md у період з 1 лютого по 30 квітня.

Генеральна інспекція з питань міграції та Служба інформації та безпеки розглянуть заявки протягом 90 днів, і якщо будуть виконані всі законодавчі умови для продовження, статус особи, яка користується тимчасовим захистом, буде автоматично продовжено в інформаційній системі, а термін дії посвідчення буде оновлено без необхідності особистого звернення до органів влади та без необхідності його поновлення.

У поданій заявці заявники також вказуватимуть дані про дітей, які навчаються в системі освіти Республіки Молдова, і разом з цим відпаде необхідність зобов'язувати бенефіціара додатково інформувати державні органи про зарахування дитини до системи освіти.

Тимчасовий захист на території Республіки Молдова був вперше застосований з 1 березня 2023 року і продовжувався щороку до 1 березня 2026 року. За цей період під цим режимом перебували 87 тисяч осіб, у тому числі майже 20 тисяч неповнолітніх, повідомляє новинний портал М1.

Як пише видання, аналіз, проведений владою у 2025 році, показує, що лише 35 тис. бенефіціарів тимчасового захисту перебували на території Республіки Молдова більше 90 днів та протягом шести місяців, що становить близько 45% від загальної кількості бенефіціарів. Однак слід зазначити, що аналізований період охоплював і літні місяці, коли переміщені особи могли виїжджати з Республіки Молдова на час канікул.