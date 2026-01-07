Інтерфакс-Україна
Події
16:15 07.01.2026

Мінрозвитку попереджає про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах

Фото: https://t.me/MinDevUA

У зв’язку із погіршенням погодних умов з 8 січня розпочинає роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС) на дорогах державного значення, куди увійдуть представники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), Національної поліції України (Нацполіції), Державної служби з безпеки на транспорті та асоціації міжнародних перевізників.

"На базі Агентства відновлення з 8 січня розпочинає роботу Оперативний штаб для реагування на складні погодні умови чи у разі виникнення надзвичайних ситуацій ", - йдеться у Телеграм-каналі Міністерства розвитку громад та територій у середу.

Зазначається, що вдень, 8 січня, у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях передбачається сильний сніг, хуртовина, а на дорогах місцями снігові замети з можливим сніговим покривом до 10-25 см, пориви вітру 15-18 м/с. та ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.

У Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях прогнозується значний сніг, хуртовина з приростом снігового покриву до 15-20 см.

У Київській, Черкаській та Чернігівській областях передбачається значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу зі сніговим покривом до 5-15 см, додало відомство.

"Вдень у західних, південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с. В західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності — жовтий", – зауважили у міністерстві.

У Мінрозвитку зазначили, що починаючи з 10-11 січня в результаті надходження з півночі арктичного повітря очікується зниження нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях до 14-20°С морозу, а у деяких місцях до 23°С морозу. Вдень прогнозується до "мінус" 9-15°С, а у Кіровоградській та Полтавській областях вночі та вдень очікується до "мінус" 6-12°C.

Міністерство наголосило, що в всіх областях функціонують відповідні регіональні групи реагування, зокрема у певних областях чергує та працює наявна техніка - близько 1,1 тис.–1,2 тис. механізмів на добу.

Зазначається, що внаслідок погіршення погодних умов можливі перебої в електропостачанні, проблеми з громадським транспортом та ризики для пішоходів. Також можливе порушення руху автотранспорту на дорогах усіх значень, як-от накопичення вантажних автомобілів, утворення заторів і блокування руху.

"Просимо водіїв під час планування своїх поїздок враховувати погодні умови та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху", - наголосили в Мінрозвитку.

