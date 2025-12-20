Інтерфакс-Україна
Події
13:54 20.12.2025

Мінрозвитку заявляє про забезпечення проїзду до південного заходу Одещини для екстрених служб, продуктів та пошти

Фото: Мінрозвитку громад

Забезпечено проїзд до південного заходу Одещини після пошкодження мосту в районі Маяків для екстрених служб, транспорту з продуктами харчування, інкасації, поштових перевезень та інших невідкладних вантажів, заявляє Міністерство розвитку громад та територій України у суботу.

"Триває робота всіх необхідних служб в Україні, ключове завдання — збереження транспортного сполучення та безперебійної доставки товарів і послуг для мешканців регіону… З безпекових причин не все можемо комунікувати, але головне це стабільна гуманітарна ситуація в регіоні", – наводяться у Телеграм слова віцепрем’єра з відновлення – глави Мінрозвитку Олексія Кулеби.

Зазначається, що "Укрпошта" здійснює доставку посилок, пенсій та соціальних виплат у штатному режимі.

Згідно із повідомленням, до реагування залучені "Укрзалізниця", Агентство відновлення, а також міжнародні партнери, проведено координаційні наради з представниками галузей та бізнес-спільнотою.

"Наразі визначено альтернативні маршрути транспортного сполучення, що дозволяють забезпечити як прикордонну логістику, так і зв’язок з регіоном. Усі пункти пропуску працюють у штатному режимі, значних черг не зафіксовано. Для забезпечення пасажирських перевезень Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів за напрямком Одеса — Кишинів та Київ — Кишинів. Квитки на ці рейси надійдуть протягом дня", – додало Мінрозвитку.

Одночасно в соціальних мережах публікуються повідомлення та відео, що через Дністерський лиман організовано перевезення людей на моторних човнах до Білгород-Дністровського.

