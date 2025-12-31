Інтерфакс-Україна
12:35 31.12.2025

Воєнна розвідка уразила НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе - джерела

В ніч на 31 грудня 2025 року Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Держприкордонслужбою атакували морський нафтовий термінал "Туапсе" та Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ.

Як повідомили агентству "я Інтерфакс-Україна" джерела в ГУР, серед іншого уражено установку первинної переробки нафти АВТ-12 Туапсинського НПЗ, а також транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового терміналу.

Зазначається, що Туапсинський НПЗ до сьогоднішнього дня був здатен перероблять близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, таким чином суттєво посилюючи спроможність російського ВПК.

"Колектив Головного управління розвідки щиро вітає російських кріпосних з прийдешніми святами та від щирого серця дарує цей новорічний феєрверк. Піротехнічні шоу з вражаючими світлошумовими ефектами триватимуть по всій території країни-агресора усі новорічно-різдвяні свята під патронатом ГУР МО та за сприяння всього українського народу. Слава Україні!", - зазначив співрозмовник у воєнній розвідці.

Теги: #туапсе #гур_мо #ураження #нпз

