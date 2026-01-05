У війську офіційно запрацювала цифрова система Управління логістичним забезпеченням

Міністерство оборони України перевело цифрову систему Управління логістичним забезпеченням у постійну експлуатацію; відтепер вона офіційно працює у війську та використовується для управління логістикою, закупівлями і фінансами.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, військо отримало єдину екосистему управління ресурсами — від стратегічного рівня до кожної військової частини.

"Вона автоматизує процеси оборонних закупівель та фінансовий облік. Це швидкий інструмент, який мінімізує бюрократію та робить управління ресурсами зручним та прозорим", - йдеться у повідомленні.

Система побудована на базі SAP — рішення для управління оборонними ресурсами, яке використовують понад 90% армій країн НАТО. Це дає можливість у реальному часі бачити доступні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.

"Сьогодні в системі вже працюють понад 1000 військових частин. Вона охоплює ключові напрями – від БпЛА та наземних систем озброєння до тилового забезпечення. У майбутньому у системі буде розширено перелік доступних функцій". – зазначили у відомстві.