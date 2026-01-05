Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявляє, що йде зі своєї посади, але залишається в системі Служби задля реалізації спецоперацій світового рівня.

"Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди", - йдеться в повідомленні СБУ від імені Малюка в телеграм-каналі відомства в понеділок.

"Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - зазначив Малюк.

Він також додав, що вірить в справедливий мир та розквіт України.

"З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє. Честь маю! Генерал-лейтенант Герой України Василь Малюк", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Зеленський запропонував Малюку зосередитись на бойовій роботі в структурі спецслужби та запропонував йому відповідну посаду, а також обговорив з ним кандидатури на нового голову відомства.

Згідно з Основним законом, президент вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови СБУ.

Як повідомлялося, Малюк, 1983 р.н., з 2014 року прав участь в АТО, у 2020 році почав роботу в структурах СБУ, у 2022 році нетривалий час був заступником міністра внутрішніх справ України, але 28 лютого був призначений на посаду заступника глави СБУ. Тимчасово виконував обов'язки глави СБУ з 18 липня 2022 року відповідно до указу президента №504/2022 після того, як колишнього голову відомства Івана Баканова було відсторонено, а відтак і звільнено з посади.

7 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови №8425 про призначення Малюка главою СБУ, того ж дня парламент підтримав це призначення.

На посаді голови СБУ Малюк провів спецоперацію "Павутина", в результаті якої було уражено 41 військовий літак РФ одразу на чотирьох аеродромах окупантів, організував три атаки на незаконно збудований окупантами міст через Керченську протоку, розпочав використання морських бойових дронів "Sea Baby", якими було уражено 14 російських кораблів та було припинеено домінування РФ у Чорному морі. Також під керівництвом Малюка спецслужбою було налагоджене системне знищення нафтопереробної галузі окупантів, яка є ключовим джерелом отримання доходів РФ для фінансування війни проти України, ліквідована низка воєнних злочинців і зрадників, налагоджена боротьба з агентами ФСБ РФ, які діяли під прикриттям УПЦ (МП). Крім цього було викрито 128 агентурних мереж ворога, до яких входило 563 особи, а також проведено самоочищення спецслужби, у якій було викрито з десяток російських агентів; високопосадовців Дмитра Козюру та Олега Кулініча Малюк затримував особисто.

СБУ запобігає 80% терактів, які російські спецслужби планують в Україні. Вона також стала однією із найважливіших складових Сил оборони на полі бою: бійці СБУ разом із іншими Силами оборони звільняли Київську, Житомирську, Харківську, Херсонську області, острів Зміїний, брали активну участь у Курській операції тощо.

ЦСО "А" СБУ входить до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони України за обсягами знищеної техніки та живої сили рф за допомогою БпЛА. На рахунку СБУ майже кожен п’ятий уражений Силами оборони танк.