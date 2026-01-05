Інтерфакс-Україна
Події
08:26 05.01.2026

ППО знищила 137 зі 165 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

1 хв читати
ППО знищила 137 зі 165 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна оборона ліквідувала 137 з 165 ударних ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 26 БпЛА на 10 локаціях та падіння уламків на дев'яти, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, в ніч на 05 січня (з 18:00 04 січня) противник атакував 9 балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської та Воронезької обл., а також 165 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел – РФ., близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

 

Теги: #ппо #цілі #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 04.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 323 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 323 ворожі цілі

08:30 02.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

13:10 01.01.2026
Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

13:03 01.01.2026
Зеленський: Якщо удари РФ не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись

Зеленський: Якщо удари РФ не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись

11:02 01.01.2026
Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

08:43 01.01.2026
ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

08:06 31.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1009 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1009 ворожих цілей

11:46 30.12.2025
Сирський: ЗСУ посилюють систему перехоплення "шахедів" та формують окремі дивізіони безпілотних систем ППО

Сирський: ЗСУ посилюють систему перехоплення "шахедів" та формують окремі дивізіони безпілотних систем ППО

11:29 30.12.2025
СБУ затримала киянина, який "засвітив" роботу ППО під час обстрілів столиці

СБУ затримала киянина, який "засвітив" роботу ППО під час обстрілів столиці

09:31 30.12.2025
ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

ОСТАННЄ

Міносвіти затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору до 2027р.

Кабмін затвердив державну цільову соціальну програму "Молодь України: покоління стійкості - 2030"

Ворог атакував Херсонщину, троє постраждалих

Окупанти за добу втратили 990 осіб та 170 од. спецтехніки - Генштаб

РФ завдала удару по промисловому підприємству Чернігова

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

Трамп не вірить, що нібито Україна вдарила по резиденції Путіна

Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського, стверджує Гончаренко

Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА