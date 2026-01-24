Інтерфакс-Україна
Події
09:27 24.01.2026

ППО України знешкодило 15 ракет та 357 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 15 ракет та 357 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі – 15 ракет та 357 безпілотників різних типів", - сказано в телеграмі.

Зокрема, 9 крилатих ракет Х-22/Х-32, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69, 357 ударних БпЛА різних типів.

Як зазначають у Повітряних силах, в ніч на 24 січня (з 18:00 23 січня) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.

Усього зафіксовано 396 засобів повітряного нападу, зокрема, 2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим), 12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – РФ), 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – РФ., ТОТ Криму), 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл.- РФ), а також 375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ – РФ., ТОТ Донецьк, близько 250 із них – "шахеди".

Наголошується, що основний напрямок ворожого удару – Київщина. Особливість – залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

