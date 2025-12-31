Генштаб: Уражено Туапсинський НПЗ, Таманьнєфтєгаз та низку інших цілей російських окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Туапсинського НПЗ, "Таманьнєфтєгаз", нафтобази "Росрезерву" та низку інших цілей російських окупантів.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, РФ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. Пошкоджено установку первинної переробки нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у середу.

За інформацією, Туапсинський НПЗ входить до десятки найбільших у Росії. Підприємство орієнтоване на експорт з потужністю переробки нафтопродуктів близько 12 млн. тонн на рік. Слід зауважити, що Туапсинський НПЗ є частиною енергетичного тилу агресора, продукує автомобільний бензин різних марок, прямогонний бензин (сировина для нафтохімії), дизельне пальне, мазут та задіяний у забезпеченні збройних сил противника.

Також повідомляється про ураження нафтогазового терміналу "Таманьнєфтєгаз".

"Здійснено вогневе ураження нафтогазового терміналу "Таманьнєфтєгаз" поблизу селища Волна на Таманському півострові Краснодарського краю рф. Підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів з метою експорту та забезпечення збройних сил агресора. Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу", - інформують у Генштабі.

Крім того, українські ударні безпілотники успішно атакували федеральну державну казенну установу "Темп".

"Цієї ж ночі українські ударні БпЛА успішно атакували федеральну державну казенну установу "Темп" у місті Рибінськ, Ярославської обл. рф. Нафтобаза росрезерву "Темп" займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних запасів, включаючи нафтопродукти. Ціль уражено, на об’єкті спостерігається масштабна пожежа", - повідомили воєнні.

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по тимчасовому пункту базування річкових катерів поблизу Оленівки, на тимчасово окупованій території українського Криму, та уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель, що на Донеччині.