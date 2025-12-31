Систему обліку "Імпульс" почали впроваджувати у підрозділах Сил безпілотних систем – Міноборони України

Фото: https://mod.gov.ua

У підрозділах Сил безпілотних систем почали впроваджувати систему обліку військовослужбовців "Імпульс", яка надалі стане основою для розвитку системи управління оборонними ресурсами SAP, застосунку Армія+ та інших цифрових сервісів, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"У Збройних силах України стартувала третя хвиля розгортання системи обліку військовослужбовців "Імпульс". Відтепер її починають впроваджувати у підрозділах Сил безпілотних систем. Раніше "Імпульс" вже запрацював у перших підрозділах Десантно-штурмових та у Сухопутних військах ЗСУ", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у середу.

Як зазначають у Міноборони, "Імпульс" розробляють і впроваджують ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Розгортання забезпечують підрозділи Міноборони та ЗСУ. Понад 200 військових частин вже працюють в "Імпульсі" щодня.

Повідомляється, що розгортання системи проходить в кілька етапів: від підготовки інфраструктури та налаштування захищеного середовища до імпорту даних і переходу на щоденну роботу в системі.

"Наразі декілька підрозділів Сил безпілотних систем вже отримали необхідну техніку та починають налаштовувати безпечне середовище для роботи з "Імпульсом". Очікується, що система суттєво пришвидшить обробку та аналіз даних – а це ще більш точні та оперативні рішення, від яких напряму залежить ефективність виконання підрозділами завдань за призначенням", – пояснив керівник напряму цифровізації Сил безпілотних систем ЗСУ Іван "Грінч".

"Імпульс" — це не лише інструмент щоденного обліку. Система закладає основу для подальшої цифрової трансформації війська. У перспективі її дані стануть основою для розвитку інших цифрових сервісів у війську, зокрема системи управління оборонними ресурсами SAP, застосунку Армія+ та Медичної інформаційної системи", - наголосили в Міноборони.