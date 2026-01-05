Інтерфакс-Україна
"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" у вівторок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 6 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

 

 

