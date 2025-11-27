Інтерфакс-Україна
Телеком
20:06 27.11.2025

Уряд дозволив місцевій владі підтримувати мобільний зв’язок під час блекаутів – 1-й віцепрем’єр

Уряд ухвалив постанову, що надає офіційний дозвіл місцевій владі та комунальним підприємствам підтримувати мобільний зв'язок під час відключень електроенергії, повідомив перший віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Під час масштабних знеструмлень мобільним операторам необхідно обслуговувати одночасно майже 35 тисяч базових станцій по країні. Тепер громади отримають право забезпечувати стабільний зв’язок разом з операторами", - написав Федоров у Телеграм в четвер.

За його словами, цей механізм передбачає що громади зможуть під’єднувати мобільні мережі до вільних потужностей своїх комунальних генераторів. Працівники комунальних підприємств також матимуть можливість обслуговувати генератори, які належать операторам.

Крім того, постанова дозволяє швидко встановлювати генератори на комунальних об’єктах за згодою громад.

Федоров уточнив, що ці послуги з підтримки мереж є офіційними та не потребують надання додаткових ліцензій.

Як повідомлялось, в Україні також стартував проєкт "Генератор зв’язку", що дає змогу бізнесу та громадянам оплачувано підключати власні генератори до базових станцій мобільних операторів.

