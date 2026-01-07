УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

Український Червоний Хрест (УЧХ) надасть гуманітарну допомогу постраждалим від нічної російської атаки БпЛА на Дніпро.

"Дніпропетровська обласна організація Українського Червоного Хреста надасть гуманітарну допомогу постраждалим та людям, чиє житло пошкоджено внаслідок удару", - написав УЧХ у Фейсбуці у середу.

В УЧХ повідомили, що волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області оперативно прибули на місце атаки. Вони спільно з рятувальниками ДСНС України провели поквартирний обхід будинків, уражених ударом. Крім того, волонтери всебічно підтримували рятувальників, чергуючи на місці.

Як повідомлялося, внаслідок атаки ворожих БпЛА на Дніпро постраждали семеро осіб.

За даними ДСНС України, через масовану російську атаку БпЛА в місті виникло кілька пожеж, пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, адміністративні будівлі, автомобілі, об’єкти інфраструктури та газогін.