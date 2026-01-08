Працездатність мережі "Vodafone-Україна" на Дніпропетровщині близько 80%, у lifecell автономно працює 72% станцій

Працездатність мережі другого за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) станом на 16:00 у Дніпропетровській області становила близько 80%, повідомила компанія у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Інженери Vodafone тримають зв’язок уже понад 17 годин поспіль – з 11 вечора 7 січня. Ситуація у Запорізькій стабільна, у Дніпропетровській області, станом на 16:00 працездатність мережі на рівні ~ 80%", – зауважили у "Vodafone-Україна".

Третій за величиною оператор мобільного зв’язку ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell), що входить до групи компаній DVL (Датагруп Volia-lifecell), у коментарі агентству повідомив, що упродовж ночі базові станції у Дніпрі працювали від резервних джерел живлення без критичних збоїв, а станом на ранок значна частина мережі, зокрема, 72% базових станцій по всій області, продовжувала працювати автономно.

"В Запорізькій області мережа працювала без втрати зв’язку для абонентів, а електропостачання було відновлено вже зранку — всі базові станції функціонують у штатному режимі", – додав оператор.

У "Vodafone Україна" пояснили, що базові станції обладнані акумуляторами, таким чином мережа певний час здатна працювати без електрики. Надалі технічні фахівці підключають генератори, які потребують постійної дозаправки, орієнтовно, кожні п’ять годин.

Оператор також зазначив, що залучено всі наявні ресурси в області та відряджені бригади з Харкова, Полтави, Сум.

Lifecell у свою чергу додав, що залучає додаткові технічні бригади з генераторами та перерозподіляє ресурси між базовими станціями, які працюють без зовнішнього електроживлення.

Найбільший український оператор мобільного зв’язку "Київстар" на сторінці у соціальній мережі Instagram повідомив, що 942 базові станції працюють у Дніпрі та області, а для стабілізації звʼязку у Дніпрі працює 31 бригада з 54 мобільними генераторами.

"Ситуація залишається складною через знеструмлення після російського обстрілу. Водночас зв’язок у місті та області понад 14 годин працює на резервному живленні. Ми постійно підтримуємо роботу мережі: 33 стаціонарні дизельні генератори — у місті та понад 75 — в області", – зауважив оператор.

"Київстар" наголосив, що команди прямують також із Харкова, Полтави, Кременчука, Кривого Рога, Києва та Кропивницького.

Перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що усі базові станції операторів зв’язку в Дніпропетровській області забезпечені акумуляторами й генераторами, зараз там працюють 66 аварійних бригад Vodafone, "Київстар" та lifecell.

"Для посилення зв’язку в області вже є 400 генераторів. Ще 50 прямують із Вінниці, Кропивницького, Києва та Харкова", – написав Федоров у Телеграм.

Як повідомлялося з посиланням на т.в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, зранку 8 січня на Дніпропетровщині без світла залишалися приблизно 800 тис. абонентів, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури були заживлені частково. У Запорізькій області електропостачання було відновлено. Також внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт.

Вдень група "ДТЕК" повідомила, що 200 тис. родин Дніпропетровської області знову зі світлом після обстрілів, без електроенергії в регіоні ще залишаються 600 тис. абонентів, а ближче до вечора було повідомлено про підключення ще 150 тис. родин.