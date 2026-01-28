"Київстар" у 2025р. збільшив EBITDA та виручку на 24-26%, краще прогнозу – VEON

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" за підсумками 2025 року збільшив виручку та EBITDA на 24–26%, що перевищує прогноз, оприлюднений у листопаді 2025 року, йдеться у пресрелізі телекомунікаційного холдингу VEON, основного акціонера Kyivstar Group з часткою 89,6%.

Згідно з попередніми неаудитованими оцінками, капітальні витрати у 2025 році, як очікується, становили в діапазоні 29–31% від виручки.

VEON очікує, що результати перевищать прогноз на 2025 рік, опублікований 10 листопада 2025 року разом із фінансовими результатами за 3 квартал 2025 року, йдеться у релізі.

Як повідомлялося, "Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів – це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія у третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

За перше півріччя 2025 року "Київстар" збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, тоді як його виручка зросла на 28% – до $539 млн.

У серпні 2025 року, Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV) оголосила про завершення лістингу на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) та початок торгів акціями найбільшого мобільного оператору "Київстар" під тікером KYIV.