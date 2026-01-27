Драйвером продажів є товари для автономного живлення, попит у січні зріс у кілька разів - "Фокстрот"

Драйвером продажів у січні залишаються товари для автономного живлення, обсяги продажів в рази вищі за торішні, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" комерційний директор омніканального ритейлера "Фокстрот" В’ячеслав Склонний.

"У січні споживча поведінка українців демонструє поєднання двох ключових запитів, як-от адаптація до холодів та відключень і потреба у звичному комфорті й технологіях для щоденного життя. Як результат, мережа "Фокстрот" фіксує зростання попиту як на товари з категорії енергонезалежності, так і на техніку для дому, роботи і дозвілля. Безперечно, драйвером продажів залишаються товари для автономного живлення", - повідомив він.

За його словами, зарядні станції залишаються однією з найдинамічніших категорій ринку резервного живлення, що пов’язано з одночасним зростанням попиту по всій країні. При цьому протягом року попит на павербанки та зарядні станції в Україні змінився не еволюційно, а стрибкоподібно.

"Окремі періоди показали не десятки відсотків приросту, а зростання у кілька разів, що прямо корелює з масштабними пошкодженнями енергосистеми та тривалими відключеннями електроенергії. Йдеться не про інтерес до категорії, а про різке формування базової побутової потреби" - каже він.

Зокрема, за неповний січень було реалізовано зарядних станцій у 2-3 рази більше ніж за низку повних місяців першого півріччя минулого року. "Високий попит не був короткою хвилею – він закріпився як нова реальність", - констатував Склонний.

Найбільш універсальний сегмент зарядних станцій 1500-2500 Вт*год нині представлений на ринку обмежено, що спричинило перерозподіл попиту. Близько 50–55% продажів припадає на моделі до 1000 Вт*год, які купують у квартири для забезпечення базових потреб: освітлення, інтернету, роботи з ноутбуком. Частка станцій понад 2500 Вт*год зросла до 35-40%, адже покупці дедалі частіше обирають потужні рішення "із запасом", щоб можна було автономно жити й працювати кілька діб. Ключовим брендом у категорії залишається EcoFlow, зокрема модель DELTA Lite, яка поєднує оптимальний баланс потужності, ціни та доступності.

У категорії павербанків загального дефіциту немає, проте помітно зросла популярність великих і потужних моделей. Павербанк дедалі частіше сприймається як персональний або "домашній" резерв енергії, а основний попит зосереджено у сегменті 20 000 mAh і більше, включно з моделями на 30–50 тис. mAh та потужними павербанками (45W–65W), здатними заряджати ноутбуки та забезпечувати роботу домашніх робочих місць.

Водночас українці намагаються адаптувати свій стиль життя під виклики сьогодення. Тому поряд із рішеннями для автономного живлення у січні зріс попит і на техніку, яка відповідає за базовий комфорт, зазначає експерт.

Серед лідерів у продажах січня - категорія мультипечей, обсяги зросли порівняно з січнем минулого року на 70% в одиницях і 65% у грошовому вимірі. Також показали зростання мережеві адаптери та перехідники (зокрема для Wi-Fi-обладнання) +40%, а також обігрівачі, які реалізація яких збільшилася майже втричі. Ці сегменти свідчать про прагнення покупців оптимізувати побут у зимовий період: готувати швидше й економніше, підтримувати тепло в оселях і забезпечувати стабільний інтернет-зв’язок.

У грошовому виразі традиційно зберігають лідерство флагманські смартфони. Зокрема, iPhone 17 Pro та Pro Max демонструють зростання у 3,5 раза проти попереднього року, якщо порівнювати з відповідною останньою версією iPhone (iPhone 16 Pro та Pro Max). Ноутбуки у грошовому вимірі зросли на 72%, ігрові консолі PlayStation – на рівні минулого року. Універсальним хітом попиту залишається вже загадана вище категорія мультипечей.

Одним з викликів січня стало забезпечення стабільної присутності ключових категорій та товарів з числа енергонезалежності.

"В умовах, коли попит зростав у кілька разів за місяць, ключовим стало не створити інтерес, а бути готовими до нього. Завчасне формування запасів, розширення асортименту та фокус на різні сценарії автономності дозволяють компанії вчасно відповідати на попит, який подекуди зростає на сотні відсотків за короткий час. За всією цією динамікою стоїть не стільки прагнення комерційного результату, скільки бажання не підвести наших покупців у закритті реальної потреби в автономному енергозабезпеченні, яку ми розуміємо як базову безпекову потребу", - каже Склонний.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок 2026 року компанія оперує 127 магазинами, які працюють у 67 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

Згідно з даними Opendatabot, ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року збільшило дохід на 17,6% порівняно з 2023 роком – до 14 млрд 882,632 млн грн, однак отримало менший чистий прибуток: 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн відповідно.

За дев'ять місяців 2025 року компанія отримала 12,1 млрд грн доходу та 167,4 млн грн чистого збитку.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.