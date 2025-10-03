Інтерфакс-Україна
Події
20:34 03.10.2025

Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

1 хв читати
Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

Продажі повністю електричних автомобілів у США в січні-вересні перевищили 1 млн одиниць і оновили рекорд, пише CNBC з посиланням на дані Motor Intelligence.

У тому числі в третьому кварталі в країні було продано понад 438 тис. електромобілів, що відповідає частці ринку в 10,5%. Обидва показники також стали рекордними.

У другому кварталі електричні моделі займали 7,4% американського ринку автомобілів, у першому - 7,6%.

У 2024 році реалізація електромобілів склала 1,3 млн одиниць (частка ринку - 8%).

Лідером ринку в січні-вересні залишилася Tesla, проте її частка знизилася до 43,1% з 49% на кінець минулого року.

Частка General Motors зросла до 13,8% з 8,7%.

Третьою в перші дев'ять місяців стала Hyundai Motor (з урахуванням Kia). Її частка ринку в цей період склала 8,6%.

Далі розташувалися Ford Motor (6,6%), Volkswagen (5,4%), Honda Motor (4,6%) і BMW AG (3,6%).

Стартапи Rivian і Lucid, незважаючи на зростання продажів за підсумками кожного кварталу цього року, як і раніше займають відносно невеликі частки ринку - 3% і менше 1% відповідно.

У вересні в США припинили діяти федеральні податкові пільги для покупців електромобілів у розмірі $7,5 тис. на машину.

Теги: #рекорд #продажі #електромобілі #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 03.10.2025
Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

15:25 03.10.2025
Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

06:29 03.10.2025
США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по віддаленим об'єктам у РФ – ЗМІ

США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по віддаленим об'єктам у РФ – ЗМІ

11:32 02.10.2025
Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

17:38 16.09.2025
Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

12:19 08.09.2025
"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

01:48 27.08.2025
Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

09:15 25.08.2025
Температурний рекорд зафіксовано у Львові 25 серпня – +4,3°С

Температурний рекорд зафіксовано у Львові 25 серпня – +4,3°С

13:27 10.08.2025
Пасажиропотік через кордон встановив новий рекорд для воєнного часу

Пасажиропотік через кордон встановив новий рекорд для воєнного часу

15:46 27.07.2025
Пасажиропотік через кордон встановлює нові рекорди для воєнного часу

Пасажиропотік через кордон встановлює нові рекорди для воєнного часу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

ОСТАННЄ

79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень перевищила 5,3 тис. осіб

Макрон висловив співчуття через загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, що загинув внаслідок удару ворожого дрона

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

Французький журналіст-фотограф Лаллікан загинув внаслідок удару ворожого дрона під Дружківкою

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

Вступ у НАТО підтримує 83% українців, але лише 53% вірять у здатність Альянсу захиститися у разі нападу РФ

Українці найкраще ставляться до Нідерландів та країн північної Європи, Польща на 14 місці, США на 16 – соцопитування

Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА