Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

Продажі повністю електричних автомобілів у США в січні-вересні перевищили 1 млн одиниць і оновили рекорд, пише CNBC з посиланням на дані Motor Intelligence.

У тому числі в третьому кварталі в країні було продано понад 438 тис. електромобілів, що відповідає частці ринку в 10,5%. Обидва показники також стали рекордними.

У другому кварталі електричні моделі займали 7,4% американського ринку автомобілів, у першому - 7,6%.

У 2024 році реалізація електромобілів склала 1,3 млн одиниць (частка ринку - 8%).

Лідером ринку в січні-вересні залишилася Tesla, проте її частка знизилася до 43,1% з 49% на кінець минулого року.

Частка General Motors зросла до 13,8% з 8,7%.

Третьою в перші дев'ять місяців стала Hyundai Motor (з урахуванням Kia). Її частка ринку в цей період склала 8,6%.

Далі розташувалися Ford Motor (6,6%), Volkswagen (5,4%), Honda Motor (4,6%) і BMW AG (3,6%).

Стартапи Rivian і Lucid, незважаючи на зростання продажів за підсумками кожного кварталу цього року, як і раніше займають відносно невеликі частки ринку - 3% і менше 1% відповідно.

У вересні в США припинили діяти федеральні податкові пільги для покупців електромобілів у розмірі $7,5 тис. на машину.