Інтерфакс-Україна
Події
01:47 06.01.2026

Прем’єр-міністр Данії: атака США на Гренландію означатиме кінець НАТО

1 хв читати

Заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над Гренландією слід сприймати серйозно, однак будь-яка військова атака на острів означатиме припинення існування НАТО, заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Я вважаю, що слід серйозно сприймати слова американського президента про те, що він хоче Гренландію. Але я також хочу чітко дати зрозуміти: якщо США вирішать здійснити військову атаку на іншу країну НАТО, тоді все припиняється, включно з НАТО і, відповідно, безпекою, яка була встановлена після Другої світової війни", — цитує її інтерв’ю видання Bloomberg.

За словами Фредеріксен, Данія завжди була союзником США, але не прийме загроз для себе чи Гренландії. "Гренландія дуже чітко заявила, що хоче визначати власне майбутнє. Це майбутнє не повинно визначатися іншими", — підкреслила прем’єр-міністр.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-05/danish-premier-says-us-attack-on-greenland-would-mean-nato-over

Теги: #данія #нато #гренландія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:50 06.01.2026
Трамп: у Венесуелі не буде виборів щонайменше протягом 30 днів, Родрігес співпрацює з США

Трамп: у Венесуелі не буде виборів щонайменше протягом 30 днів, Родрігес співпрацює з США

22:56 05.01.2026
Гегсет заявив, що російська ППО, надана Венесуелі, не спрацювала під час операції США

Гегсет заявив, що російська ППО, надана Венесуелі, не спрацювала під час операції США

22:55 05.01.2026
Державний департамент США опублікував у соцмережі зображення Трампа з гаслом "Це наша півкуля"

Державний департамент США опублікував у соцмережі зображення Трампа з гаслом "Це наша півкуля"

20:00 05.01.2026
Мадуро та його дружина заперечують свою провину перед судом у США – ЗМІ

Мадуро та його дружина заперечують свою провину перед судом у США – ЗМІ

03:40 05.01.2026
Данія заявила, що США не мають права анексувати Гренландію

Данія заявила, що США не мають права анексувати Гренландію

01:30 05.01.2026
Трамп знову заявив про інтерес США до Гренландії

Трамп знову заявив про інтерес США до Гренландії

11:37 31.12.2025
Міноборони розповіло про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти

Міноборони розповіло про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти

17:40 29.12.2025
Лише 38% українців підтримують вступ до НАТО як гарантію безпеки – опитування

Лише 38% українців підтримують вступ до НАТО як гарантію безпеки – опитування

22:13 28.12.2025
Рютте: Трамп може змусити Путіна укласти мир, гарантії безпеки для України – ключове питання переговорів

Рютте: Трамп може змусити Путіна укласти мир, гарантії безпеки для України – ключове питання переговорів

23:44 24.12.2025
Спецпосланець США з питань Гренландії підтвердив повагу до суверенітету острова та виключив військове втручання

Спецпосланець США з питань Гренландії підтвердив повагу до суверенітету острова та виключив військове втручання

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

Мерц: Україна стоїть на порозі гуманітарної та енергетичної кризи

Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

Зеленський увів до складу РНБО керівника Офісу президента Кирила Буданова та вивів зі складу РНБО Олега Іващенка

ЗЕЛЕНСЬКИЙ УВІВ ДО СКЛАДУ РНБО КЕРІВНИКА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА КИРИЛА БУДАНОВА ТА ВИВІВ ІЗ СКЛАДУ РНБО ОЛЕГА ІВАЩЕНКА

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати для медсестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала 25 тис. голосів

Поліція: через туман та ожеледицю з 6 по 10 січня можливе обмеження вʼїзду великогабаритного транспорту до столиці

РФ систематично атакує американський бізнес і неодноразово намагалася вразити завод Bunge у Дніпрі — МЗС

Екстрені відключення на лівому березі Києва скасовано на 10 день після обстрілу

СБС за 7 місяців існування уразили 168 000 цілей, орієнтовна вартість яких складає $20 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА