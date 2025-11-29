Інтерфакс-Україна
06:39 29.11.2025

Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

Німеччина зафіксувала найбільшу кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами у жовтні, повідомляє Reuters.

"Бундесвер має критичну інфраструктуру. Наразі головним чином постраждала саме морська компонента серед усіх родів військ", — сказав віце-президент військової розвідки Бундесверу (BAMAD) Торстен Актманн, не розкривши конкретних цифр і причин очевидного зосередження уваги на морських об’єктах.

Раніше безпілотники частіше помічали над армійськими та авіабазами, включаючи ті, де проходить підготовка українських військових. У січні поліція Німеччини розпочала розслідування підозрілих випадків, пов’язаних з діяльністю російської розвідки, після того як безпілотники були помічені над кількома військовими базами у Баварії.

"Німеччина має найбільший західний флот у Балтійському регіоні. Морська база Вільгельмсгафен на Північному морі є найбільшою гарнізонною базою Бундесверу. Вона також займається ремонтом і обслуговуванням флоту та є ключовою для операцій у Північному та Балтійському морях", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.reuters.com/world/drone-sightings-over-german-military-bases-hit-record-high-october-says-official-2025-11-28/

