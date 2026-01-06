Мерц: Україна стоїть на порозі гуманітарної та енергетичної кризи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна перебуває "на межі гуманітарної енергетичної кризи", наголосивши на загрозах для цивільної інфраструктури через триваючі атаки Росії, про що йдеться у його листі до правлячих фракцій ХДС/ХСС і СДПН, повідомляє ZDF.

"Володимир Путін не прагне до припинення вогню в четверту зиму війни, але віддав наказ про найсерйозніші на сьогоднішній день атаки на цивільну інфраструктуру в Україні. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах", - йдеться в повідомленні.

Німецький уряд наголошує на готовності сприяти припиненню війни, однак підкреслює, що реальне врегулювання можливе лише за умови надання з боку США та європейських партнерів дієвих гарантій безпеки для України.

Джерело: https://liveblog.zdf.de/aktuelles-zum-ukraine-konflikt/177202/