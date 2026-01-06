Інтерфакс-Україна
Події
00:40 06.01.2026

Мерц: Україна стоїть на порозі гуманітарної та енергетичної кризи

1 хв читати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна перебуває "на межі гуманітарної енергетичної кризи", наголосивши на загрозах для цивільної інфраструктури через триваючі атаки Росії, про що йдеться у його листі до правлячих фракцій ХДС/ХСС і СДПН, повідомляє ZDF.

"Володимир Путін не прагне до припинення вогню в четверту зиму війни, але віддав наказ про найсерйозніші на сьогоднішній день атаки на цивільну інфраструктуру в Україні. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах", - йдеться в повідомленні.

Німецький уряд наголошує на готовності сприяти припиненню війни, однак підкреслює, що реальне врегулювання можливе лише за умови надання з боку США та європейських партнерів дієвих гарантій безпеки для України.

Джерело: https://liveblog.zdf.de/aktuelles-zum-ukraine-konflikt/177202/

Теги: #німеччина #думка #криза

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 05.01.2026
Судова практика в 2025р розвивалася під знаком воєнної реальності, недофінансування та посиленого впливу ВС - думка

Судова практика в 2025р розвивалася під знаком воєнної реальності, недофінансування та посиленого впливу ВС - думка

18:10 05.01.2026
Трансформатор від електростанції німецького міста Карлсруе прибув в Україну

Трансформатор від електростанції німецького міста Карлсруе прибув в Україну

03:54 01.01.2026
Американська розвідка спростувала заяви РФ про "атаку" України на резиденцію Путіна - ЗМІ

Американська розвідка спростувала заяви РФ про "атаку" України на резиденцію Путіна - ЗМІ

07:39 29.12.2025
Мелоні: Саме від Росії залежить готовність до припинення бойових дій

Мелоні: Саме від Росії залежить готовність до припинення бойових дій

06:52 29.12.2025
Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

00:47 29.12.2025
Трамп: Я бачу тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним у потрібний час

Трамп: Я бачу тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним у потрібний час

22:13 28.12.2025
Рютте: Трамп може змусити Путіна укласти мир, гарантії безпеки для України – ключове питання переговорів

Рютте: Трамп може змусити Путіна укласти мир, гарантії безпеки для України – ключове питання переговорів

12:52 26.12.2025
Німеччина передала Україні дев’ятий комплекс IRIS-T

Німеччина передала Україні дев’ятий комплекс IRIS-T

00:39 25.12.2025
Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

18:54 24.12.2025
У Німеччині заарештували українця, екстрадованого зі Швейцарії за підозрою у диверсійній діяльності на користь РФ, – ЗМІ

У Німеччині заарештували українця, екстрадованого зі Швейцарії за підозрою у диверсійній діяльності на користь РФ, – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

Зеленський увів до складу РНБО керівника Офісу президента Кирила Буданова та вивів зі складу РНБО Олега Іващенка

ЗЕЛЕНСЬКИЙ УВІВ ДО СКЛАДУ РНБО КЕРІВНИКА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА КИРИЛА БУДАНОВА ТА ВИВІВ ІЗ СКЛАДУ РНБО ОЛЕГА ІВАЩЕНКА

Гегсет заявив, що російська ППО, надана Венесуелі, не спрацювала під час операції США

Державний департамент США опублікував у соцмережі зображення Трампа з гаслом "Це наша півкуля"

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати для медсестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала 25 тис. голосів

Поліція: через туман та ожеледицю з 6 по 10 січня можливе обмеження вʼїзду великогабаритного транспорту до столиці

РФ систематично атакує американський бізнес і неодноразово намагалася вразити завод Bunge у Дніпрі — МЗС

Екстрені відключення на лівому березі Києва скасовано на 10 день після обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА