Конкурсні комісії визначають чи працюватимуть в Україні відповідальні інституції – думка

Конкурсні комісії по відбору на керівні та адміністративні посади визначають чи працюватимуть в Україні професійні та відповідальні інституції, вважає адвокат та член Конкурсної комісії з відбору керівництва САП Олексій Шевчук.

"Конкурсні комісії — це не декорація. Це механізм, який визначає, чи буде країна мати професійні й відповідальні інституції, чи продовжить жити в режимі "вічного перезапуску" без результата", - сказав він в інтерв’ю "Судово-юридичній газеті".

Шевчук зазначив, що "сьогодні критично важливо, щоб запрацювали конкурсні комісії і щодо ВККС, і щодо адміністративних посад у САП, і в інших ключових секторах".

"Без цього ми фактично погоджуємося на блокування державної машини.

Професійні спільноти мають не тільки делегувати кандидатів, а й публічно вимагати дотримання процедур, строків і прозорості. Якщо ми вже подали кандидатів і виконали свою частину, ми маємо право ставити прямі питання тим, хто затягує або блокує наступний крок", - сказав він.