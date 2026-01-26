Інтерфакс-Україна
Події
16:00 26.01.2026

Конкурсні комісії визначають чи працюватимуть в Україні відповідальні інституції – думка

1 хв читати
Конкурсні комісії визначають чи працюватимуть в Україні відповідальні інституції – думка

Конкурсні комісії по відбору на керівні та адміністративні посади визначають чи працюватимуть в Україні професійні та відповідальні інституції, вважає адвокат та член Конкурсної комісії з відбору керівництва САП Олексій Шевчук.

"Конкурсні комісії — це не декорація. Це механізм, який визначає, чи буде країна мати професійні й відповідальні інституції, чи продовжить жити в режимі "вічного перезапуску" без результата", - сказав він в інтерв’ю "Судово-юридичній газеті".

Шевчук зазначив, що "сьогодні критично важливо, щоб запрацювали конкурсні комісії і щодо ВККС, і щодо адміністративних посад у САП, і в інших ключових секторах".

"Без цього ми фактично погоджуємося на блокування державної машини.

Професійні спільноти мають не тільки делегувати кандидатів, а й публічно вимагати дотримання процедур, строків і прозорості. Якщо ми вже подали кандидатів і виконали свою частину, ми маємо право ставити прямі питання тим, хто затягує або блокує наступний крок", - сказав він.

Теги: #шевчук #думка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 26.01.2026
До складу конкурсних комісій з відбору на керівні посади мають входити професіонали з релевантними компетенціями – думка

До складу конкурсних комісій з відбору на керівні посади мають входити професіонали з релевантними компетенціями – думка

14:19 22.01.2026
НАЛУ презентувала альтернативний законопроєкт щодо впровадження ПДВ для ФОПів

НАЛУ презентувала альтернативний законопроєкт щодо впровадження ПДВ для ФОПів

23:34 21.01.2026
Гілі: Ми не повинні забувати, хто супротивник, а хто союзник. Наша місія - підтримувати Україну

Гілі: Ми не повинні забувати, хто супротивник, а хто союзник. Наша місія - підтримувати Україну

08:06 19.01.2026
Санчес: Вторгнення США до Гренландії зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі

Санчес: Вторгнення США до Гренландії зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі

18:07 16.01.2026
Війна може тривати ще кілька років у разі відсутності перемир’я до літа 2026 року - думка

Війна може тривати ще кілька років у разі відсутності перемир’я до літа 2026 року - думка

09:44 06.01.2026
Військове право в 2025р почало виконувати свою ключову функцію обмеження держави правом в умовах війни – думка

Військове право в 2025р почало виконувати свою ключову функцію обмеження держави правом в умовах війни – думка

00:40 06.01.2026
Мерц: Україна стоїть на порозі гуманітарної та енергетичної кризи

Мерц: Україна стоїть на порозі гуманітарної та енергетичної кризи

18:19 05.01.2026
Судова практика в 2025р розвивалася під знаком воєнної реальності, недофінансування та посиленого впливу ВС - думка

Судова практика в 2025р розвивалася під знаком воєнної реальності, недофінансування та посиленого впливу ВС - думка

03:54 01.01.2026
Американська розвідка спростувала заяви РФ про "атаку" України на резиденцію Путіна - ЗМІ

Американська розвідка спростувала заяви РФ про "атаку" України на резиденцію Путіна - ЗМІ

07:39 29.12.2025
Мелоні: Саме від Росії залежить готовність до припинення бойових дій

Мелоні: Саме від Росії залежить готовність до припинення бойових дій

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

ОСТАННЄ

Тепловики ініціюють заборону на блокування рахунків підприємств ТКЕ для запобігання галузевого колапсу

Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

Фонд "Повернись живим" у 2026р планує перевершити рекордні збори 2025р у 31 млрд грн – директор

Темпи просування окупантів різко скоротилися, ворог на минулому тижні захопив менше 27 кв км – DeepState

Раді пропонують звернутися до президента щодо присвоєння звання Герой України члену правління "Укренерго" Брехту (посмертно)

Україна поскаржилася партнерам на мінімум 10 поштових сервісів РФ, які допомагають обходити санкції

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Держетнополітики про пошкодження Лаври: Це удар по пам’яті, по вірі, по культурі, яка формувала нас століттями

Прокуратура: на Київщині повідомлено підозру фігурантам схеми постачання критичного обладнання для промисловості РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА