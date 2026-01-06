Прем’єр-міністр Данії: атака США на Гренландію означатиме кінець НАТО

Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над Гренландією слід сприймати серйозно, однак будь-яка військова атака на острів означатиме припинення існування НАТО, заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Я вважаю, що слід серйозно сприймати слова американського президента про те, що він хоче Гренландію. Але я також хочу чітко дати зрозуміти: якщо США вирішать здійснити військову атаку на іншу країну НАТО, тоді все припиняється, включно з НАТО і, відповідно, безпекою, яка була встановлена після Другої світової війни", — цитує її інтерв’ю видання Bloomberg.

За словами Фредеріксен, Данія завжди була союзником США, але не прийме загроз для себе чи Гренландії. "Гренландія дуже чітко заявила, що хоче визначати власне майбутнє. Це майбутнє не повинно визначатися іншими", — підкреслила прем’єр-міністр.