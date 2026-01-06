Інтерфакс-Україна
Події
09:59 06.01.2026

Прем’єр-міністр Данії: атака США на Гренландію означатиме кінець НАТО

1 хв читати
Прем’єр-міністр Данії: атака США на Гренландію означатиме кінець НАТО
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над Гренландією слід сприймати серйозно, однак будь-яка військова атака на острів означатиме припинення існування НАТО, заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Я вважаю, що слід серйозно сприймати слова американського президента про те, що він хоче Гренландію. Але я також хочу чітко дати зрозуміти: якщо США вирішать здійснити військову атаку на іншу країну НАТО, тоді все припиняється, включно з НАТО і, відповідно, безпекою, яка була встановлена після Другої світової війни", — цитує її інтерв’ю видання Bloomberg.

За словами Фредеріксен, Данія завжди була союзником США, але не прийме загроз для себе чи Гренландії. "Гренландія дуже чітко заявила, що хоче визначати власне майбутнє. Це майбутнє не повинно визначатися іншими", — підкреслила прем’єр-міністр.

Теги: #данія #гренландія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:48 06.01.2026
Заступник голови апарату американської адміністрації Міллер: США вважають Гренландію своєю територією, але війни за неї не планують

Заступник голови апарату американської адміністрації Міллер: США вважають Гренландію своєю територією, але війни за неї не планують

04:51 06.01.2026
Близько десяти венесуельських танкерів відправили нафту за кордон всупереч блокаді США - ЗМІ

Близько десяти венесуельських танкерів відправили нафту за кордон всупереч блокаді США - ЗМІ

02:50 06.01.2026
Трамп: у Венесуелі не буде виборів щонайменше протягом 30 днів, Родрігес співпрацює з США

Трамп: у Венесуелі не буде виборів щонайменше протягом 30 днів, Родрігес співпрацює з США

01:47 06.01.2026
Прем’єр-міністр Данії: атака США на Гренландію означатиме кінець НАТО

Прем’єр-міністр Данії: атака США на Гренландію означатиме кінець НАТО

03:40 05.01.2026
Данія заявила, що США не мають права анексувати Гренландію

Данія заявила, що США не мають права анексувати Гренландію

01:30 05.01.2026
Трамп знову заявив про інтерес США до Гренландії

Трамп знову заявив про інтерес США до Гренландії

23:44 24.12.2025
Спецпосланець США з питань Гренландії підтвердив повагу до суверенітету острова та виключив військове втручання

Спецпосланець США з питань Гренландії підтвердив повагу до суверенітету острова та виключив військове втручання

00:58 11.12.2025
Данська військова розвідка вперше назвала США потенційним ризиком для безпеки країни — ЗМІ

Данська військова розвідка вперше назвала США потенційним ризиком для безпеки країни — ЗМІ

11:21 08.12.2025
З Данії екстрадовано житомирянина – співорганізатора незаконного грального бізнесу

З Данії екстрадовано житомирянина – співорганізатора незаконного грального бізнесу

17:18 05.12.2025
Данія скоротить допомогу Україні в 2026 році

Данія скоротить допомогу Україні в 2026 році

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

УІК і Мінкультури проводять опитування книготорговців щодо запиту на субсидії для книгарень

Саміту в Парижі передуватиме обід за участі Макрона, Зеленського, Віткоффа та Кушнера - ЗМІ

Очільники Генштабів ЗС "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України

Військове право в 2025р почало виконувати свою ключову функцію обмеження держави правом в умовах війни – думка

Російські "джерела" надмірно переймаються, висловлюючи думки про "зони впливу" – МЗС

У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

Харків і чотири населені пункти області зазнали ударів: двоє поранених, пошкоджено енергооб’єкт і житло — ОВА

ППО знешкодило 53 із 61 безпілотника, зафіксоване влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях – Повітряні сили

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА