Доля угод продажів у бізнес-класі на первинному ринку столиці зросла до 20% у 2025 р

Частка продажів у бізнес-класі на первинному ринку Києва зросла до 20-22% у 2025 з менш ніж 10% у 2023 році, повідомив комерційний директор київського офісу девелоперської компанії Greenville Дан Сальцев.

"Київський ринок відчутно сегментується. У передмісті будують проєкти економ- та комфорт-класу з середньою ціною $1 тис. за кв. м. У самому місті відновлюється попит на бізнес-клас (середня ціна $1,7 тис. за кв. м), при цьому частка інвестиційних угод залишається невисокою, переважає покупець, який шукає житло для себе та своєї родини", - повідомив він, посилаючись на аналітичний звіт компанії.

Щодо цін, то очікується подальше здорожчання, основним чинником є суттєвий дефіцит нового житла, який виник після лютого 2022 року.

"На кожні п'ять зданих комплексів розпочинається лише один новий, що загрожує дефіцитом житла у перспективі трьох-п'яти років. Якщо попит залишається відносно стабільним, то пропозиція не встигає відновлюватись: девелопери намагаються не ризикувати через обмежене фінансування, дефіцит кадрів і подорожчання матеріалів. У такій ситуації ціни піднімаються майже інерційно - в середньому на 15-25% щороку, незалежно від сезонності чи інфляційних коливань", - пояснив Сальцев.

Експерт також прогнозує взимку зростання цін ще, орієнтовно, на 5% в залежності від локації, рівня готовності та наявності інфраструктури в ЖК.

"Не зважаючи на те, чи завершаться у найближчому майбутньому бойові дії, ринок продовжить розвиватися, але у нових умовах - із вищими стандартами та ще більш вимогливим покупцем", - прогнозує Сальцев.

Згідно даним порталу новобудов ЛУН, девелопер Greenville реалізує проєкти у Львові та Києві, з 2010 здано в експлуатацію 45 будинків, на етапі будівництва 6.