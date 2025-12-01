Інтерфакс-Україна
Економіка
19:11 01.12.2025

Доля угод продажів у бізнес-класі на первинному ринку столиці зросла до 20% у 2025 р

2 хв читати
Доля угод продажів у бізнес-класі на первинному ринку столиці зросла до 20% у 2025 р

Частка продажів у бізнес-класі на первинному ринку Києва зросла до 20-22% у 2025 з менш ніж 10% у 2023 році, повідомив комерційний директор київського офісу девелоперської компанії Greenville Дан Сальцев.

"Київський ринок відчутно сегментується. У передмісті будують проєкти економ- та комфорт-класу з середньою ціною $1 тис. за кв. м. У самому місті відновлюється попит на бізнес-клас (середня ціна $1,7 тис. за кв. м), при цьому частка інвестиційних угод залишається невисокою, переважає покупець, який шукає житло для себе та своєї родини", - повідомив він, посилаючись на аналітичний звіт компанії.

Щодо цін, то очікується подальше здорожчання, основним чинником є суттєвий дефіцит нового житла, який виник після лютого 2022 року.

"На кожні п'ять зданих комплексів розпочинається лише один новий, що загрожує дефіцитом житла у перспективі трьох-п'яти років. Якщо попит залишається відносно стабільним, то пропозиція не встигає відновлюватись: девелопери намагаються не ризикувати через обмежене фінансування, дефіцит кадрів і подорожчання матеріалів. У такій ситуації ціни піднімаються майже інерційно - в середньому на 15-25% щороку, незалежно від сезонності чи інфляційних коливань", - пояснив Сальцев.

Експерт також прогнозує взимку зростання цін ще, орієнтовно, на 5% в залежності від локації, рівня готовності та наявності інфраструктури в ЖК.

"Не зважаючи на те, чи завершаться у найближчому майбутньому бойові дії, ринок продовжить розвиватися, але у нових умовах - із вищими стандартами та ще більш вимогливим покупцем", - прогнозує Сальцев.

Згідно даним порталу новобудов ЛУН, девелопер Greenville реалізує проєкти у Львові та Києві, з 2010 здано в експлуатацію 45 будинків, на етапі будівництва 6.

Теги: #продажі #нерухомість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 28.11.2025
Київ утримує статус найстабільнішої локації для розвитку інвестиційних орендних проєктів - думка

Київ утримує статус найстабільнішої локації для розвитку інвестиційних орендних проєктів - думка

11:59 26.11.2025
Частка інвестугод в житловому будівництві на етапі котловану зросла до 15% у 2025р - дослідження

Частка інвестугод в житловому будівництві на етапі котловану зросла до 15% у 2025р - дослідження

18:04 12.11.2025
Кількість нових ЖК у продажу в столичному регіоні збільшилася на 70% – "ЛУН"

Кількість нових ЖК у продажу в столичному регіоні збільшилася на 70% – "ЛУН"

17:09 04.11.2025
Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

17:35 10.10.2025
Як буде розвиватись ринок нерухомості в Україні — Олександр Овчаренко, співвласник Standard One

Як буде розвиватись ринок нерухомості в Україні — Олександр Овчаренко, співвласник Standard One

20:34 03.10.2025
Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

01:48 27.08.2025
Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

17:11 25.08.2025
Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

11:12 21.07.2025
Новітні концепції житлової та комерційної нерухомості вдосконалюють систему цивільної оборони

Новітні концепції житлової та комерційної нерухомості вдосконалюють систему цивільної оборони

15:36 11.07.2025
Покупці житла преміум-класу віддають перевагу унікальним концепціям у поєднанні з автономністю та безпекою – девелопери

Покупці житла преміум-класу віддають перевагу унікальним концепціям у поєднанні з автономністю та безпекою – девелопери

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34

Доходи загального фонду держбюджету в листопаді-2025 виросли на 4,5% проти листопада-2024 – Мінфін

Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

ОСТАННЄ

НБУ виніс "Укрпошті" письмове застереження за порушення на платіжному ринку

Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34

Мережа "ТАНО" відмовилася від "схеми" зі 144 ФОПів і стала єдиним платником ПДВ – Гетманцев

Перші 1,5 тис. родин подали заявки на житлові ваучери для переселенців з ТОТ - Кулеба

Держстимулювання на 259 млн грн одержали ще п'ять індустріальних парків

Заброньовано 1,2 з 2,2 млн куб. м/добу потужностей на постачання газу Трансбалканським маршрутом в Україну у грудні

Уряд шукає технологічне рішення для детінізації економіки та працює з держбанками для поліпшення ситуації щодо кредитування бізнесу

Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

Прифронтові регіони потребують дієвих інструментів для підтримки економіки територій – мер Харкова

МХП у сезоні-2025 вирощував картоплю на 110 га та отримав врожайність 39 тонн/га

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА