Економіка
13:30 04.11.2025

Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

Вакантність торгових центрів Києва знизилась до 12,9% за підсумками січня-червня 2025 року порівняно з 13,1% наприкінці 2024 року, повідомили у пресслужбі UTG.

Згідно дослідженню, вакантність наразі нижче, ніж у 2020 році (13,4%), коли були відкриті великі ТРЦ (Blockbuster Mall, River Mall, Retroville та Respublika Park), але більше, ніж у довоєнному 2021-му з 10,3%. Найбільше вільних площ було на початку війни у 2022 році - 16,9% "де-юре" і 21,4% "де-факто", з урахуванням рітейлерів, які призупинили тоді свою присутність (група Inditex, H&M та ін)

"Загальними трендами є оптимізація доходів та кількості магазинів - зосередження виключно на прибуткових об'єктах, закриття збиткових. Виключення - мережі з агресивною стратегією розвитку (Sinsey). Але в цілому можна казати про ринок орендаря, преференція для розвитку буде віддана для локацій у готових приміщеннях", - зазначив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Константин Олейник.

За даними Держстату, у січні-вересні 2025 року обсяг роздрібної торгівлі зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 1,892 трлн грн у номінальному вираженні. І це один з аргументів зростання середніх орендних ставок. Станом на третий квартал 2025 року середні орендні ставки для торгової галереї площею 50-200 кв.м становять $22,3 (у 2024 $22,1).

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

Теги: #вакантність #нерухомість

