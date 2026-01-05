Кількість позик в рамках ""5-7-9%" у 2025р. зросла на 20%, загальний обсяг виданих кредитів - лише на 1%

Представники мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) у 2025 році отримали від уповноважених банків загалом понад 30 тис. пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" що більше показника 2024 року на 20% або 5 тис. позик, тоді як їх загальний обсяг збільшився лише на 1% - до 94 млрд грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів України.

"За час дії воєнного стану в Україні видано 98688 кредитів на 370,4 млрд грн (у т.ч. банками державного сектору - 72267 кредитів на 185,2 млрд грн). Усього з моменту старту програми (2020 рік - ІФ-У) підписано 134510 кредитних договорів на 460 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 92 743 договори на 211,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

В розрізі призначення, з початку воєнного стану та станом на 5 січня 2026 року 57,9 млрд грн надано на інвестиційні цілі, 80,71 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу, 50,03 млрд грн - кредити для с/г товаровиробників, 55,67 млрд грн- на переробку с/г продукції, 3,95 млрд грн - на фінансування енергосервісу, 56,84 млрд грн - на антивоєнні цілі, зе 55,05 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Щодо банків, то станом на початок січня 2026 року в програмі їх задіяно 47. Лідером як і за кількістю укладених договорів, так і за їх обсягом є державний ПриватБанк - 62,6 тис. догорів на 94,1 млрд грн. В п’ятірку лідерів також увійшов Ощадбанк - 20,4 тис. договорів на 57 млрд грн, ПУМБ - майже 6,8 тис. договорів загальним обсягом 46,2 млрд грн, Райффайзен Банк - понад 7 тис. договорів на 34,5 млрд грн, а також ПроКредитБанк - 6 тис. договорів загальним обсягом 34 млрд грн.

В другу п’ятірку увійшли Укргазбанк - майже 7,3 тис. договорів на 33 млрд грн, Укрексімбанк - 2 тис. договорів на майже 21 млрд грн, ОТП банк - 2,6 тис. договорів на 18,9 млрд грн, Кредобанк - 4,6 тис. договорів на 18,7 млрд грн, а також Креді Агріколь Банк - 2,3 тис. договорів на загальну суму 17,4 млрд грн.

В Мінфіні нагадали, до програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Мінфіну, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

"ФРП уклав угоди про співробітництво з 47 уповноваженими банками програми. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах програми", - додали в Мінфіні.