Інтерфакс-Україна
Економіка
19:16 05.01.2026

Кількість позик в рамках ""5-7-9%" у 2025р. зросла на 20%, загальний обсяг виданих кредитів - лише на 1%

2 хв читати
Кількість позик в рамках ""5-7-9%" у 2025р. зросла на 20%, загальний обсяг виданих кредитів - лише на 1%

Представники мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) у 2025 році отримали від уповноважених банків загалом понад 30 тис. пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" що більше показника 2024 року на 20% або 5 тис. позик, тоді як їх загальний обсяг збільшився лише на 1% - до 94 млрд грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів України.

"За час дії воєнного стану в Україні видано 98688 кредитів на 370,4 млрд грн (у т.ч. банками державного сектору - 72267 кредитів на 185,2 млрд грн). Усього з моменту старту програми (2020 рік - ІФ-У) підписано 134510 кредитних договорів на 460 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 92 743 договори на 211,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

В розрізі призначення, з початку воєнного стану та станом на 5 січня 2026 року 57,9 млрд грн надано на інвестиційні цілі, 80,71 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу, 50,03 млрд грн - кредити для с/г товаровиробників, 55,67 млрд грн- на переробку с/г продукції, 3,95 млрд грн - на фінансування енергосервісу, 56,84 млрд грн - на антивоєнні цілі, зе 55,05 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Щодо банків, то станом на початок січня 2026 року в програмі їх задіяно 47. Лідером як і за кількістю укладених договорів, так і за їх обсягом є державний ПриватБанк - 62,6 тис. догорів на 94,1 млрд грн. В п’ятірку лідерів також увійшов Ощадбанк - 20,4 тис. договорів на 57 млрд грн, ПУМБ - майже 6,8 тис. договорів загальним обсягом 46,2 млрд грн, Райффайзен Банк - понад 7 тис. договорів на 34,5 млрд грн, а також ПроКредитБанк - 6 тис. договорів загальним обсягом 34 млрд грн.

В другу п’ятірку увійшли Укргазбанк - майже 7,3 тис. договорів на 33 млрд грн, Укрексімбанк - 2 тис. договорів на майже 21 млрд грн, ОТП банк - 2,6 тис. договорів на 18,9 млрд грн, Кредобанк - 4,6 тис. договорів на 18,7 млрд грн, а також Креді Агріколь Банк - 2,3 тис. договорів на загальну суму 17,4 млрд грн.

В Мінфіні нагадали, до програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Мінфіну, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

"ФРП уклав угоди про співробітництво з 47 уповноваженими банками програми. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах програми", - додали в Мінфіні.

 

Теги: #банки #кредиты

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:12 26.12.2025
Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

19:00 24.12.2025
Зеленський підписав закон щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%

Зеленський підписав закон щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%

18:11 18.12.2025
НБУ: після досягнення миру банки мають зменшувати частку держсектору в кредитах

НБУ: після досягнення миру банки мають зменшувати частку держсектору в кредитах

10:14 18.12.2025
НБУ визначив режим роботи СЕП і банків на кінець 2025 року і початок 2026-го

НБУ визначив режим роботи СЕП і банків на кінець 2025 року і початок 2026-го

ВАЖЛИВЕ

ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

ОСТАННЄ

Мінфін у січні-березні планує зменшити пропозицію доларових ОВДП

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 42,4208 грн/$1

Greenville ввів в експлуатацію 15,4 тис. кв. м житла у 2025 р.

ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

Ціни на пальне з підвищенням акцизів з 1 січня не змінилися, проте очікується подорожчання автогазу – директор А-95

Уряд уточнив умови проведення "Енергоатомом" спецсесій з продажу е/е для технологічних витрат "Укренерго"

Президент звільнив Бойка та Шляхова з посад членів НКЦПФР

"Ліси України" на аукціонах на І кв.-2026 реалізували майже всю лісопродукцію

Режим експортного забезпечення агропродукції став безперечною перемогою над "тінню" - Гетманцев

На кінець 2025 року в індустріальних парках збудовано чи будувалось 37 заводів – Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА