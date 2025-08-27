Інтерфакс-Україна
01:48 27.08.2025

Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

Будинок у Гонконзі було продано за 1,09 млрд гонконгівських доларів ($140 млн), що є рекордом вартості для об'єкта житлової нерухомості в цьому місті цього року.

Особняк, розташований у престижному гірському районі The Peak, має площу понад тисячу кв. м, п'ять спалень і ліфт, пише Bloomberg.

Минулого тижня на тій самій вулиці було продано інший особняк, що раніше належав китайському магнату Чень Хунтяню. Його вартість становила 790 млн гонконгівських доларів - це вдвічі нижче за ціну купівлі у 2016 році.

Ринок елітної нерухомості Гонконгу демонструє зростання активності останніми місяцями, йдеться у звіті компанії Midland Realty. Основними факторами, що підтримують зростання цін і збільшення продажу, є очікуване зниження процентних ставок у США і відновлення фінансового ринку Гонконгу.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-26/hong-kong-mansion-fetches-140-million-in-record-for-this-year

Теги: #рекорд #нерухомість #угода #гонконг

