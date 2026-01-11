ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України встановлюють генератори для аварійного електроживлення житлових будинків у столиці.

"Зокрема, у одному з районів Києва підрозділи ДСНС встановили 5 генераторів. Завдяки цьому вдалося забезпечити електроенергією 20 житлових будинків та поліклініку", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

За інформацією пресслужби ДСНС роботи із заживлення будинків киян тривають.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/56253