Інтерфакс-Україна
Події
15:30 26.12.2025

Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

1 хв читати
Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Угода між Україною та США майже готова, і питання її підписання залежить від ходу зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і Сполученими Штатами угода майже готова, і питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

Президент додав, що у мирному плані з 20-ти пунктів є чотири сторони: Україна, США, РФ, Європа, і цей документ неможливо підписати без Росії та Європи.

"Так, є чотиристороння угода, але є у нас двосторонні домовленості, і знов таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом (Трампом – ІФ-У) або ні, нам треба їх ще раз обговорити. І як я й сказав, щоденно є зміни в усіх цих документах нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку", - зауважив Зеленський.

Теги: #угода #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:36 26.12.2025
Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

15:30 26.12.2025
Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

15:20 26.12.2025
Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

15:16 26.12.2025
Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

12:20 26.12.2025
Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

08:57 26.12.2025
Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

02:41 26.12.2025
США атакували ісламістів у Нігерії за наказом Трампа

США атакували ісламістів у Нігерії за наказом Трампа

23:05 25.12.2025
Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

19:37 25.12.2025
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

19:33 25.12.2025
Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

ВАЖЛИВЕ

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

По факту залишення КСП у Гуляйполі проводять детальне розслідування – Сили оборони півдня

ОСТАННЄ

Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

НБУ в 2026р проведе виїзні перевірки А-Банку та RozetkaPay

Бійці ГУР МО спалили ворожі засоби ППО та інші цілі в окупованому Криму

McDonald's відкрив другий ресторан в Чернівцях

Завершено досудове розслідування щодо експосадовця, який намагався нажитися на будівництві житла для військових – поліція

Гірські рятувальники завершили роботи на крісельному підйомнику на горі Захар Беркут – ДСНС

Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

В Сумах критична ситуація з теплопостачанням у зв’язку з обмеженнями електропостачання – мер

Мінфін розробляє механізм автоматичної реєстрації платників ПДВ для ФОП, пропонує зробити 2027р перехідним

На Львівщині зупинився крісельний підйомник, на якому перебуває близько 80 людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА