Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Угода між Україною та США майже готова, і питання її підписання залежить від ходу зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і Сполученими Штатами угода майже готова, і питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

Президент додав, що у мирному плані з 20-ти пунктів є чотири сторони: Україна, США, РФ, Європа, і цей документ неможливо підписати без Росії та Європи.

"Так, є чотиристороння угода, але є у нас двосторонні домовленості, і знов таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом (Трампом – ІФ-У) або ні, нам треба їх ще раз обговорити. І як я й сказав, щоденно є зміни в усіх цих документах нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку", - зауважив Зеленський.