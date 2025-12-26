Інтерфакс-Україна
РФ завербувала 202 індійців для війні в Україні, більшість повернулися додому, 50 досі воюють – Третій армійський корпус

Фото: https://www.youtube.com

Третій армійський корпус оприлюднив документальний фільм-розслідування, яке розкриває механізм примусового вербування іноземних громадян до лав російської армії на прикладі 23-річного громадянина Індії Маджоті Сахіла зі штату Гуджарат, який здався в полон бійцям 63-ї окремої механізованої бригади Третього корпусу.

"За даними Міністерства закордонних справ Індії, Росія з 2022 року завербувала 202 громадян Індії для участі у війні проти України. 119 громадян вдалося повернути додому завдяки зусиллям індійського уряду; 26 осіб загинули (за повідомленнями російської сторони); 7 зниклих безвісти; 50 громадян Індії досі перебувають у російській армії", - розповіли в Третьому армійському корпусі у п'ятницю.

Зазначається, що під час візиту до РФ 2024 року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді отримав запевнення, що всіх громадян Індії буде звільнено з російської армії, але вербування не лише не припинилося, а й посилилося. "Іноземців заманюють до Росії через так званих агентів з обіцянками освіти або роботи. Після прибуття їх утримують у слідчих ізоляторах, фабрикують кримінальні справи або створюють умови для підписання контракту "добровільно", після мінімальної підготовки відправляють на фронт", - йдеться в повідомленні.

