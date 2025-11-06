Із тилу на поле бою: Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт РЕБи та інше обладнання

Авіакомпанія "Українські вертольоти" знову волонтерить. Відбулась нова передача необхідного обладнання від колективу авіакомпанії на чолі з Володимиром Ткаченком до 21 окремого полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третього Армійського Корпусу. Працівники найбільшого українського вертолітного оператора України вдруге за цю осінь завітали на Харківщину, аби передати усе, що замовили військовослужбовці.

"Якщо віриш у Перемогу, то працюєш на неї. Зараз ти — або на фронті, або для фронту. Вибір лише такий. У нас багато працівників авіакомпанії прийняли особисте рішення мобілізуватись. А всі разом спільно на зібранні трудового колективу ми прийняли рішення витрачати частину наших зарплат і частину прибутків на допомогу бойовим підрозділам. Саме завдяки захисту Сил оборони України ми і маємо можливість жити і працюKRAKENвати. Бо тільки разом ми — і тил, і фронт — є тою Україною, яка зможе здолати всіх ворогів. Допомагали, допомагаємо і будемо це робити аж до Перемоги", — говорить Голова Ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

Цього разу в запиті РЕБи, системи зв'язку, інвертори, акумулятори, батареї живлення та інше. Усе те, що вкрай необхідно військовим, дає їм автономність, тому може змінювати хід бойових дій і що можуть купувати цивільні фірми. Докладатись до посилення обороноздатності України — це те, без чого в авіакомпанії "Українські вертольоти" не уявляють зараз роботи.

"Елементи живлення будуть покращувати роботу на пультах управління військами. Антени до комплексів РЕБ, які ще й з додатковими елементами живлення, з інверторними засобами, які можуть конвертувати сонячну енергію в електроенергію, яка нам потрібна. По суті, ці всі засоби будуть нам допомагати нищити ворога. Без цих засобів не будуть збережені життя наших бійців, буде нездійснення логістики, не буде проведено ротації. Хоч ці всі засоби є допоміжними, але — невід'ємними", — розказує начальник штабу-заступник командира полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третього Армійського Корпусу Євгеній Єременко, позивний "Тічер".

Для того щоб виконувати запити військових, у авіакомпанії навіть було створено профільний структурний підрозділ. У ньому уже другий рік працює зокрема троє ветеранів. Вони спілкуються з представниками частин, із постачальниками щодо термінів виконання запитів, логістики. А у процеси закупівлі різного обладнання, техніки чи транспорту щодня залучено майже всі структурні підрозділи авіакомпанії. Наприклад, передавати особисто майно військовим на Харківщину поїхав теж ветеран, начальник відділу авіаційно-технічного постачання та організації ремонту авіаційно-технічного майна технічного департаменту Євгеній Тимошенко.

Якщо рахувати тільки від початку повномасштабної війни, то авіакомпанія "Українські вертольоти" надала благодійної допомоги на загальну суму понад 309 млн грн. Із них понад 212 млн грн спрямували на підтримку війська. Також "Українські вертольоти" допомагають сім'ям загиблих військових, опікуються дітьми-сиротами загиблих Захисників: купують їм необхідні речі, побутову техніку та беруть участь в організації дозвілля. Авіакомпанія долучається і до розвитку ветеранських спільнот, надає благодійну адресну допомогу ветеранам.

Тут не словами, а ділом показують, що соціальна відповідальність бізнесу під час війни лише загострюється. А гасло авіакомпанії незмінне уже понад 20 років: "Ми там, де потрібна допомога!".