Сирський: у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився

Головнокомандувач Збройний сил України генерал Олександр Сирський повідомив про проведення робочої наради щодо стану інженерного облаштування оборонних рубежів.

Як написав він у соцмережах, на нараді йшлося про фортифікації, інженерні загородження, підготовку населених пунктів до оборони та організацію "антидронового" захисту.

Сирський заслухав доповіді командувачів угруповань військ і голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Також детально обговорили, як облаштовані оборонні позиції, у якому стані "антидроновий" захист і наскільки готові населені пункти до оборони, зосередилися на проблемних питаннях і визначили конкретні кроки для їх вирішення.

"Військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки Збройних сил України у тісній взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують надважливі завдання. Це створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій", - наголосив він.

За словами Сирського, у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився. Проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони. Водночас ці заходи мають і надалі здійснюватися системно й послідовно, зазначив головком.

"Досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації чітко доводить: своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани — навіть за чисельної переваги противника", - заявив Сирський.

Він подякував військовослужбовцям інженерних військ, підрозділам Сил підтримки, особовому складу Державної спеціальної служби транспорту, а також органам місцевої влади й військовим адміністраціям.