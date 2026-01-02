Інтерфакс-Україна
Події
11:22 02.01.2026

Сирський: у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився

2 хв читати
Сирський: у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився
Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройний сил України генерал Олександр Сирський повідомив про проведення робочої наради щодо стану інженерного облаштування оборонних рубежів.

Як написав він у соцмережах, на нараді йшлося про фортифікації, інженерні загородження, підготовку населених пунктів до оборони та організацію "антидронового" захисту.

Сирський заслухав доповіді командувачів угруповань військ і голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Також детально обговорили, як облаштовані оборонні позиції, у якому стані "антидроновий" захист і наскільки готові населені пункти до оборони, зосередилися на проблемних питаннях і визначили конкретні кроки для їх вирішення.

"Військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки Збройних сил України у тісній взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують надважливі завдання. Це створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій", - наголосив він.

За словами Сирського, у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився. Проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони. Водночас ці заходи мають і надалі здійснюватися системно й послідовно, зазначив головком.

"Досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації чітко доводить: своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани — навіть за чисельної переваги противника", - заявив Сирський.

Він подякував військовослужбовцям інженерних військ, підрозділам Сил підтримки, особовому складу Державної спеціальної служби транспорту, а також органам місцевої влади й військовим адміністраціям.

Теги: #зсу #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 01.01.2026
Українська команда" передала на передову 28 та 63 бригадам нову партію БПЛА - Палатний

Українська команда" передала на передову 28 та 63 бригадам нову партію БПЛА - Палатний

12:52 01.01.2026
З 1 січня усі закупівлі для ЗСУ передаються єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони – Шмигаль

З 1 січня усі закупівлі для ЗСУ передаються єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони – Шмигаль

11:46 30.12.2025
Сирський: ЗСУ посилюють систему перехоплення "шахедів" та формують окремі дивізіони безпілотних систем ППО

Сирський: ЗСУ посилюють систему перехоплення "шахедів" та формують окремі дивізіони безпілотних систем ППО

22:33 29.12.2025
Росіяни контролюють близько половини Покровська - Сирський

Росіяни контролюють близько половини Покровська - Сирський

20:04 29.12.2025
Передбачена мирним планом США чисельність ЗСУ достатня для обороноздатності країни – Сирський

Передбачена мирним планом США чисельність ЗСУ достатня для обороноздатності країни – Сирський

19:33 25.12.2025
Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

11:05 24.12.2025
ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів - Шмигаль

ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів - Шмигаль

12:34 23.12.2025
Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

14:27 21.12.2025
У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

11:16 21.12.2025
Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

ОСТАННЄ

Стефанчук про висловлювання спікера Палати депутатів парламенту Чехії: Це приклад цинізму

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

У 2025 році підготовлено понад 5 тис. операторів БпАК та близько 100 курсантів-льотчиків – Міноборони

Чоловік загинув через російський удар по Херсону – ОВА

Сибіга обговорив з кіпрським колегою просування вступу України до ЄС

Свириденко: цієї ночі була одна з найбільших атак РФ по Запоріжжю

Петиція із закликом припинити експлуатацію диких тварин у цирках в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція із закликом відкрити станцію метро "Герцена" в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

ДБР: ліквідовано міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, в Одесі затримано організатора

УЧХ допоміг жителям Запоріжжя після ударів російських БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА