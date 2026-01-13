Інтерфакс-Україна
Події
11:45 13.01.2026

Сирський обговорив із командувачем Сухопутного командування ОЗС НАТО потреби для зміцнення ППО

2 хв читати
Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці – командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донаг'ю, під час якої, зокрема, обговорив, ситуацію на лінії фронту, удари РФ по критичній інфраструктурі та потреби для зміцнення ППО країни.

"Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Незважаючи на значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, російський агресор не відмовляється від продовження наступальних дій. Водночас противник вдається до масованих ракетно-авіаційних ударів по нашому тилу – цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах, використовуючи морози як додатковий інструмент тиску і терору проти цивільного населення України", - зазначив головком.

Так, протягом грудня 2025 року та на початку січня 2026 року ворог завдав по території України шість масованих ракетно-дронових ударів. Зокрема, у ніч на 13 січня російський агресор атакував об'єкти нашої енергетики, інші інфраструктурні та цивільні об'єкти 25 ракетами і 293 ударними БпЛА.

"Починаючи з 24.02.2022, кількість застосованих армією рф ракет сягнула понад 13,3 тис. одиниць, ударних дронів – понад 142,3 тис. одиниць. У цьому контексті першочерговою потребою для нас є зміцнення повітряного щита – отримання зенітних ракетних комплексів та боєприпасів, зокрема тих, що можуть бути реалізовані американською стороною", - зауважив Сирський.

Він також ознайомив Донаг'ю з іншими критичними потребами нашої армії, що можуть бути забезпечені в рамках ініціативи PURL.

"Підкреслив, що в нинішніх реаліях досягнення стійкого припинення вогню в Україні можливе виключно за умови посилення консолідованого тиску на противника з боку наших західних партнерів. Принагідно подякував особисто генералові Крістоферу Донаг'ю, президенту та народові Сполучених Штатів Америки за підтримку України та їхні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, довготривалого миру в Україні", - наголосив Сирський.

Теги: #зсу #телефонна_розмова #сирський

