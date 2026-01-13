Інтерфакс-Україна
Події
14:31 13.01.2026

Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

1 хв читати
Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді перед звільненням з посади повідомив, що у 2025 році у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів.

"Особливу увагу ми приділяли збільшенню прямого фінансування наших бригад. Це був той запит, який я чув від всіх бойових командирів.

"У 2025 році ми в 30 разів збільшили пряме фінансування бойових підрозділів", - сказав Шмигаль.

За його словами, з серпня минулого року кожному батальйону, який виконує бойові завдання, виділяється по 7 мільйонів гривень на місяць на закупівлю дронів, пікапів, квадроциклів.

"Також важливим для нас була розбудова оборонних рубежів. Побудовано тисячі опорних пунктів, тисячі кілометрів протитанкових ровів та інженерних загороджувальних перешкод. Ця робота рятує життя наших воїнів", - додав він.

Окрім цього, Шмигаль нагадав, що у 2025р повноцінно запрацював Інститут військового омбудсмана.

Теги: #зсу #міноборони #шмигаль #фінансування

