Третій армійський корпус стримав наступ росіян на останньому рубежі Донбасу - Білецький

Третій армійський корпус, що проводить масштабну оборонну операцію на Боровському й Лиманському напрямках, стримав наступ росіян на останньому рубежі Донбасу, повідомив командир Третього Армійського Корпусу полковник Андрій Білецький.

"Наш плацдарм — це останній рубіж оборони Північного Донбасу і Харківщини. Корпус тримає близько 150 км — це приблизно 12% або 1/8 від усієї протяжності фронту. Можна сміливо стверджувати, що Третій корпус вже впливає на перебіг цієї війни", — сказав Білецький у відео, опублікованому на сторінці корпусу.

Командир наголосив, що їх ділянка фронту - друга за інтенсивністю штурмових дій противника, однак бійці не тільки не обороняються, а й переходять до контратак.

Він зазначив, що у цих боях корпус уже діє як єдиний бойовий механізм і продовжує масштабуватися, залучаючи нові підрозділи.

"Тут і зараз ми створюємо структуру, здатну ефективно вести війну і визначати її нові правила. Ми адаптуємось до нових викликів, масштабуємо рішення, що довели свою ефективність на передовій, впроваджуємо інновації", - наголосив командир.

За словами Білецького, зараз у корпусі відкрито тисячі бойових і небойових посад: ППО, дрони, РЕБ, медицина, зв’язок, ремонт, логістика та інші критично важливі напрямки.

"В нашому колективі знайдеться місце кожному. Запрошую у Третій армійський корпус, щоб змінювати і вершити історію разом", - закликав він.