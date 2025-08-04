Інтерфакс-Україна
Події
16:12 04.08.2025

Третій армійський корпус стримав наступ росіян на останньому рубежі Донбасу - Білецький

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Третій армійський корпус стримав наступ росіян на останньому рубежі Донбасу - Білецький

Третій армійський корпус, що проводить масштабну оборонну операцію на Боровському й Лиманському напрямках, стримав наступ росіян на останньому рубежі Донбасу, повідомив командир Третього Армійського Корпусу полковник Андрій Білецький.

"Наш плацдарм — це останній рубіж оборони Північного Донбасу і Харківщини. Корпус тримає близько 150 км — це приблизно 12% або 1/8 від усієї протяжності фронту. Можна сміливо стверджувати, що Третій корпус вже впливає на перебіг цієї війни", — сказав Білецький у відео, опублікованому на сторінці корпусу.

Командир наголосив, що їх ділянка фронту - друга за інтенсивністю штурмових дій противника, однак бійці не тільки не обороняються, а й переходять до контратак.

Він зазначив, що у цих боях корпус уже діє як єдиний бойовий механізм і продовжує масштабуватися, залучаючи нові підрозділи.

"Тут і зараз ми створюємо структуру, здатну ефективно вести війну і визначати її нові правила. Ми адаптуємось до нових викликів, масштабуємо рішення, що довели свою ефективність на передовій, впроваджуємо інновації", - наголосив командир.

За словами Білецького, зараз у корпусі відкрито тисячі бойових і небойових посад: ППО, дрони, РЕБ, медицина, зв’язок, ремонт, логістика та інші критично важливі напрямки.

"В нашому колективі знайдеться місце кожному. Запрошую у Третій армійський корпус, щоб змінювати і вершити історію разом", - закликав він.

Теги: #донбас #наступ #третій_армійський_корпус #білецький

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