10:39 20.10.2025

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

РФ не зацікавлена в розбудові окупованих районів Донбасу і використовуватиме його лише для показних акцій, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Я як президент кожного дня ухвалюю різні рішення і не боюсь цього. Просто є якісь речі, які ти не в праві робити. Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

Він зауважив, що окупований росіянами у 2014 році український Крим не став "перлиною", хоча там не було і немає ніяких бойових дій, і це говорить про ставлення Путіна до окупованих територій.

"Я вважаю, у нього (Путіна – ІФ-У) складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно – це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни", - наголосив Зеленський.

Тому, за його словами, для України завжди були номер один гарантії безпеки. Окрім того, на певному етапі глава держави підтримав безумовне припинення вогню та інші ініціативи президент США Дональда Трампа.

"Але ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський президент дає Путіну ще один шанс", - зауважив Зеленський.

