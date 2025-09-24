Росіяни окупували Новомиколаївку на Дніпропетровщині та Новоіванівку в Запорізькій області

Російські окупаційні війська окупували сусідні села села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізькій області, а також просунулися біля трьох населених пунктів поблизу, повідомили аналітики OSINT-проєкту DeepState.

“Ворог окупував Новомиколаївку (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Новоіванівку (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), а також просунувся поблизу Калинівського (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Тернового (село в у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Новоіванівки”, - йдеться у повідомленні.

На мапах проєкту вказано, що за минулу добу площа під контролем російських окупантів у Запорізькій та суміжних районах Дніпропетровської та Донецької областей зросла на 6,84 кв км. Суттєво (на 18,69 кв км) зросла “сіра зона” невизначеного контролю в районі сходження адмінкордонів трьох областей, і ще на 1,47 кв км – на заході Запорізької області.

На мапах Генерального штабу ЗСУ до зведення станом на ранок середи Новомиколаївка та Новоіванівка також показані як контрольовані ворогом. За даними Генштабу, на новопавлівському напрямку 23 вересня здійснив 33 атаки, зокрема, зокрема біля Новомиколаївки, Тернового та Новоіванівки.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,23 кв. км щодоби, а “сіра зона” розширювалася контролю в середньому щодоби на 1,38 кв. км.