Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський назвав "балачками" інформацію, що РФ до кінця року окупує всю територію Донецкої області, і додав, що на це ворогу знадобиться ще чотири роки.

На зустрічі з журналістами президент пояснив, що РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області, і після початку війни РФ окупувала ще приблизно третину.

"Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що росіяни не отримують Сумську область, оскільки вони не зможуть утримати ті ділянки в прикордонні, де вони зараз є. "В сьогоднішніх реаліях це питання часу, – кілька місяців – і їх не буде на Сумщині", - додав президент.

"Я так само вважаю, що в перспективі – не хочеться воєнної перспективи – але вони не отримають Харківщину. А розмовляти про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас", - зауважив глава держави.

Окрім того, Зеленський наголосив, що Україна юридично не визнає окупацію тимчасово окупованих територій.