Інтерфакс-Україна
Події
10:47 21.08.2025

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

2 хв читати
Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський назвав "балачками" інформацію, що РФ до кінця року окупує всю територію Донецкої області, і додав, що на це ворогу знадобиться ще чотири роки.

На зустрічі з журналістами президент пояснив, що РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області, і після початку війни РФ окупувала ще приблизно третину.

"Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що росіяни не отримують Сумську область, оскільки вони не зможуть утримати ті ділянки в прикордонні, де вони зараз є. "В сьогоднішніх реаліях це питання часу, – кілька місяців – і їх не буде на Сумщині", - додав президент.

"Я так само вважаю, що в перспективі – не хочеться воєнної перспективи – але вони не отримають Харківщину. А розмовляти про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас", - зауважив глава держави.

Окрім того, Зеленський наголосив, що Україна юридично не визнає окупацію тимчасово окупованих територій.

Теги: #донбас #окуповані_території #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 21.08.2025
Зеленський: Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини

Зеленський: Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини

10:26 21.08.2025
РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - Зеленський

РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - Зеленський

06:26 21.08.2025
Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

10:14 20.08.2025
РФ дезінформує країни Заходу, що зможе захопити Донецьку область до кінця року, при цьому не компенсує втрат – ЦПД

РФ дезінформує країни Заходу, що зможе захопити Донецьку область до кінця року, при цьому не компенсує втрат – ЦПД

08:51 20.08.2025
РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

15:35 16.08.2025
Трамп: Путін вимагає віддати йому весь Донбас – ЗМІ

Трамп: Путін вимагає віддати йому весь Донбас – ЗМІ

18:00 13.08.2025
Україна готова до перемовин про територіальні питання – Мерц

Україна готова до перемовин про територіальні питання – Мерц

20:49 12.08.2025
Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

20:13 12.08.2025
Зеленський: Україна не вийде з Донбасу, оскільки цей регіон для РФ – плацдарм для майбутнього нового наступу

Зеленський: Україна не вийде з Донбасу, оскільки цей регіон для РФ – плацдарм для майбутнього нового наступу

20:10 12.08.2025
Віткофф повідомив, що напевно, Путін хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу - Зеленський

Віткофф повідомив, що напевно, Путін хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Зеленський: Цієї ночі РФ встановила один зі своїх божевільних антирекордів - Москва не має намірів перемовин

Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський

РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - Зеленський

ОСТАННЄ

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Польська та авіація НАТО піднімалася в повітря у зв'язку з ракетною атакою РФ по Україні

Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту

СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну

Зеленський про вимоги РФ щодо російської мови: У нас державна мова – українська

Українці Криму: Відкидаємо заклик відмовитися від Криму як буцімто крок до завершення війни з РФ

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Інтенсивність зустрічей головкомів Коаліції охочих вказує на розвиток домовленостей щодо гарантій безпеки, відзначає Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА