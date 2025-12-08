Інтерфакс-Україна
13:55 08.12.2025

Зеленський: США, РФ і Україна не мають єдиної думки щодо Донбасу

Елементи плану США вимагають подальшого обговорення низки "чутливих питань", зокрема, щодо гарантій безпеки для України і питання контролю над східними регіонами, є бачення США, Росії та України, і не має єдиної думки щодо Донбасу, заявив президент України Володимир Зеленський.

В телефонному інтерв’ю для Bloomberg він зазначив, що переговори ще не дійшли згоди щодо Донбасу, включаючи Донецьку та Луганську області.

"Є бачення США, Росії та України — і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу", — сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, насамперед від США.

"Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери", — сказав Зеленський.

Теги: #донбас #зеленський

