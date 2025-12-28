Інтерфакс-Україна
Події
16:24 28.12.2025

Окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, є загиблий, троє поранених



Один житель міста Слов’янськ Донецької області загинув, троє отримали поранення внаслідок російського авіаудару в неділю, повідомив голова Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Сьогодні ворог завдав авіаудару по нашому місту. Три КАБи. Влучання у приватний сектор. На жаль, станом на зараз вже відомо про постраждалих. Троє людей отримали поранення. Один чоловік загинув", - сказав Лях у відеозверненні, опублікованому у Facebook в неділю.

Теги: #авіаудар #словянськ

