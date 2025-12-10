Інтерфакс-Україна
Медицина
12:56 10.12.2025

Два автомобілі MSF постраждали внаслідок російської атаки на Слов'янськ минулого тижня

1 хв читати

Два автомобілі та будинок персоналу міжнародної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) постраждали внаслідок російської атаки на Слов’янськ минулого тижня.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у MSF, унаслідок цієї атаки агресора постраждала автівка швидкої допомоги партнерів MSF - Cadus.

"Вночі 4 грудня, під час масштабної повітряної атаки російських військових на Слов’янськ за кілька метрів від будинку персоналу "Лікарів без кордонів" стався вибух. Він дуже пошкодив будівлю, два автомобілі "Лікарів без кордонів", а також автівку швидкої допомоги наших партнерів Cadus. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомили у MSF.

"Ця бомба впала на цивільну територію. Незалежно від того, чи була ця атака цілеспрямованою, чи невибірковою, це неприйнятно, і ми це засуджуємо", - повідомив головний координатор проєктів "Лікарів без кордонів" в Україні Робін Мелдрам.

В організації запевняють, що продовжуватимуть надавати медичну допомогу поблизу, працюючи з альтернативної бази.

Теги: #атака_рф #msf #словянськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 09.12.2025
РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

09:11 09.12.2025
Збито/подавлено 84 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях

Збито/подавлено 84 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях

18:03 08.12.2025
Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

15:37 08.12.2025
На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

15:04 07.12.2025
Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

19:47 03.12.2025
У Слов’янську поранені 8 людей, серед них двоє дітей – ОВА

У Слов’янську поранені 8 людей, серед них двоє дітей – ОВА

12:11 06.11.2025
"Лікарі без кордонів" за останні три місяці надали меддопомогу 221 пацієнтам з прифронтових громад

"Лікарі без кордонів" за останні три місяці надали меддопомогу 221 пацієнтам з прифронтових громад

19:10 04.11.2025
УЧХ проводить у Слов'янську тренінг для офіцерів ДСНС України

УЧХ проводить у Слов'янську тренінг для офіцерів ДСНС України

17:08 30.10.2025
Щонайменше троє загиблих у Слов'янську внаслідок обстрілу

Щонайменше троє загиблих у Слов'янську внаслідок обстрілу

16:56 30.10.2025
Окупанти обстріляли Слов’янськ, загинула людина, пошкоджено 10 багатоповерхівок – ДСНС

Окупанти обстріляли Слов’янськ, загинула людина, пошкоджено 10 багатоповерхівок – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Україна готова надати повний супровід і підтримку проєктам будівництва та релокації фармвиробництв в Україну – Радуцький

Перший український фармдистриб’ютор отримав страховку "від прильотів", держава готується страхувати фармвиробників - Радуцький

Понад 3000 одиниць реабілітаційного обладнання отримали 198 медзакладів у рамках проєкта HEAL Ukraine – МОЗ

Перевищення захворюваності ГРВІ та грипом зафіксовано тільки в Житомирській області – експерт

УЧХ провів третій захід програми відновлення ветеранів

Для студентів-медиків і фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання - Свириденко

Центр психосоціальної підтримки УЧХ відкрився у Чернівцях

Всеукраїнські студентські змагання з МГП відбулися у Києві

Мережа "Сінево" розширила покриття лабораторної діагностики за ПМГ ще на 5 регіональних центрів

Держбюджет-2026 передбачає 258,6 млрд грн на сферу охорони здоров'я

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА