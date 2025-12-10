Два автомобілі MSF постраждали внаслідок російської атаки на Слов'янськ минулого тижня
Два автомобілі та будинок персоналу міжнародної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) постраждали внаслідок російської атаки на Слов’янськ минулого тижня.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у MSF, унаслідок цієї атаки агресора постраждала автівка швидкої допомоги партнерів MSF - Cadus.
"Вночі 4 грудня, під час масштабної повітряної атаки російських військових на Слов’янськ за кілька метрів від будинку персоналу "Лікарів без кордонів" стався вибух. Він дуже пошкодив будівлю, два автомобілі "Лікарів без кордонів", а також автівку швидкої допомоги наших партнерів Cadus. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомили у MSF.
"Ця бомба впала на цивільну територію. Незалежно від того, чи була ця атака цілеспрямованою, чи невибірковою, це неприйнятно, і ми це засуджуємо", - повідомив головний координатор проєктів "Лікарів без кордонів" в Україні Робін Мелдрам.
В організації запевняють, що продовжуватимуть надавати медичну допомогу поблизу, працюючи з альтернативної бази.