"Лікарі без кордонів" за останні три місяці надали меддопомогу 221 пацієнтам з прифронтових громад

"Лікарі без кордонів" (MSF) за останні три місяці надали медичну допомогу 221 пацієнтам з прифронтових громад, з пораненнями, пов’язаними з війною.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в MSF, це на 45,4% більше, ніж у попередні місяці.

Зокрема, MSF разом з лікарями МОЗ надавали допомогу пацієнтам після обстрілу в Синельниківському районі Дніпропетровської області. В ніч проти 4 листопада російські війська обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, влучивши у цивільну інфраструктуру та приватні будинки. MSF підтримують лікарню, розташовану неподалік від лінії фронту в цьому районі, куди доставляли поранених пацієнтів. Команда "Лікарів без кордонів" після цього обстрілу прийняла сімох пацієнтів із пораненнями різного ступеня тяжкості. На жаль, одна жінка померла від травм, несумісних із життям.

"Ми працювали разом із лікарями МОЗ, щоб допомогти кожному пацієнту, який прибував. Однією з пацієнток була п’ятирічна дівчинка, якій довелося зробити травматичну ампутацію кінцівок", - розказала медсестра "Лікарів без кордонів" Сніжана Кудрявцева.