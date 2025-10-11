Інтерфакс-Україна
Події
13:09 11.10.2025

Уряд упорядковує процес евакуації з прифронтових громад

1 хв читати
Уряд упорядковує процес евакуації з прифронтових громад
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Уряд запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з тимчасово окупованих територій (ТОТ) і прифронтових територій, заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Для чого це потрібно? Розподіляємо обов’язки між відповідальними за евакуацію та створюємо можливості для аналізу потреби евакуйованих. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують в таранзитних центрах і місцях тимчасового проживання", - написала вона у телеграм у суботу.

За інформацією Свириденко, складові процесу евакуації розподілені таким чином:

  • Мінрозвитку через Координаційний штаб — загальна координація;
  • Мінсоцполітики — соціальний супровід та реінтеграція на місцях у громадах;
  • ДСНС — безпека, оповіщення й технічна частина евакуації;
  • Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування — заходи евакуації на місцях: організація збірних пунктів, оповіщення, реєстрація, транспортування та розміщення людей, побутова підтримка;
  • Національна соціальна сервісна служба України — координація роботи мультидисциплінарних команд, які включають соціальних працівників, психологів, юристів, медиків.

"Люди, які вимушені поїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу і супровід. Працюємо над створенням гідних умов для цього", - написала прем’єр-міністр.

Теги: #прифронтові_території #свириденко #евакуація

