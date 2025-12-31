Інтерфакс-Україна
Медицина
13:26 31.12.2025

Кабмін затвердив порядок реалізації програми медгарантій на 2026р - Свириденко

2 хв читати
Кабмін затвердив порядок реалізації програми медгарантій на 2026р - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації програми медичних гарантій на 2026 рік, на яку у державному бюджеті передбачено понад 191,6 млрд грн, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Фінансування первинної медичної допомоги зросте до 29,5 млрд грн, а капітаційна ставка за одного задекларованого пацієнта для медиків — до 1007,3 грн. Це фундамент системи охорони здоровʼя — майже 29,8 млн людей мають декларації з сімейними лікарями", — написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, у програмі медичних гарантій на 2026 рік уряд зосередився на напрямах із найбільшим навантаженням з акцентом на серцево-судинні захворювання, на що передбачено 3,2 млрд грн — на лікування інсультів і 1,5 млрд грн — інфарктів.

Оновлено також тарифи на кардіохірургію, зокрема, коронарне шунтування, а також посилено підтримку дитячої кардіохірургії.

"Фінансування екстреної медичної допомоги зростає до 12,7 млрд грн, програми "Доступні ліки" — до 8,7 млрд грн. Збільшено видатки на лікування важких поранень, реабілітацію після травм, інсультів та інфарктів, а також на стаціонарну психіатричну допомогу", — написала вона.

Крім того, окремий фокус, за словами прем'єра, на допомозі дітям і підтримка медиків у прифронтових регіонах, зокрема, запроваджується новий пакет для дітей до чотирьох років у найуразливіших життєвих обставинах із цілодобовою медичною допомогою та професійним доглядом.

"Загалом програма медичних гарантій-2026 охоплює 46 пакетів медичних послуг і залишається ключовим інструментом доступної та безоплатної медичної допомоги для українців", — зазначила Свириденко.

За її словами, у 2025 році програмою скористалися 23,8 млн українців, і загалом було надано 191,5 млн медичних послуг — від консультацій сімейного лікаря до складних операцій, лікування інсультів, інфарктів, онкології та реабілітації.

"Для багатьох це була критично важлива допомога: понад 109 тис. пацієнтів отримали лікування інсульту; 36 тис. — лікування інфаркту; сотні тисяч — онкологічну, психіатричну, реабілітаційну та паліативну допомогу. Програма медичних гарантій діє вже 8 років і забезпечує основну стратегію держави в сфері охорони здоровʼя: люди повинні мати можливість звертатися по медичну допомогу тоді, коли вона потрібна, не відкладаючи лікування через гроші", - додала прем'єр.

Теги: #кабмін #свириденко #медгарантії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 31.12.2025
Уряд вніс на розгляд Ради законопроєкт щодо наближення українського морського судноплавства до стандартів ЄС

Уряд вніс на розгляд Ради законопроєкт щодо наближення українського морського судноплавства до стандартів ЄС

11:28 31.12.2025
Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

10:45 31.12.2025
Кабмін продовжив спрощення ввезення товарів для оборони та енергосектору без фінгарантій

Кабмін продовжив спрощення ввезення товарів для оборони та енергосектору без фінгарантій

09:55 31.12.2025
Кабмін продовжив державну програму антарктичних досліджень до кінця 2027р

Кабмін продовжив державну програму антарктичних досліджень до кінця 2027р

18:34 30.12.2025
Кабмін затвердив надбавки у 50-100% викладачам усіх військових ліцеїв України

Кабмін затвердив надбавки у 50-100% викладачам усіх військових ліцеїв України

17:50 30.12.2025
Кабмін затвердив оновлений склад правління АТ "Укрзалізниця" на чолі з Перцовським

Кабмін затвердив оновлений склад правління АТ "Укрзалізниця" на чолі з Перцовським

17:41 30.12.2025
Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

21:08 29.12.2025
Кабмін скасував призначення Бадахова заступником міністра юстиції

Кабмін скасував призначення Бадахова заступником міністра юстиції

17:59 29.12.2025
Обладміністрації мають терміново затвердити переліки об’єктів з пріоритетним енергопостачанням та погодити їх з Держенергонаглядом

Обладміністрації мають терміново затвердити переліки об’єктів з пріоритетним енергопостачанням та погодити їх з Держенергонаглядом

17:41 29.12.2025
Уряд Італії схвалив допомогу Україні

Уряд Італії схвалив допомогу Україні

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Кабмін негативно оцінив роботу відстороненого голови Держлікслужби Ісаєнка в 2025р.

Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в містах у радіусі до 30 км від місця роботи - Свириденко

УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

Вакцина від ВПЛ розвезена до всіх центрів контролю та профілактики захворювань, доставка у Краматорськ затримана через бойові дії

Фармкомпанія "Здоров'я" через близькість фронту перевела частину співробітників на дистанційний режим

Комітет здоров'я нації підтримав доопрацьований законопроєкт про врегулювання обігу нікотинових паучів

Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

Кабмін поклав виконання обов’язків голови Держлікслужби на заступника голови Короленка

НСЗУ очікує затвердження продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ за рік здійснили понад 9000 виїздів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА